القاهرة تسجل 30 وأمطار متفرقة.. الأرصاد تُحذر من انخفاض درجات الحرارة وبرودة الليل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا، الخميس، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

تحذير من الشبورة المائية

وبالنسبة لـ الظواهر الجوية، تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصعيد ووسط سيناء، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الجديدة 31 20

6 اكتوبر 30 19

بنها 29 21

دمنهور 28 20

وادى النطرون 30 19

كفر الشيخ 29 21

بلطيم 28 21

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 29 21

طنطا 29 21

دمياط 28 23

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 32 20

السويس 31 21

العريش 30 20

رفح 29 19

رأس سدر 31 22

نخل 30 18

كاترين 25 13

الطور 33 23

طابا 31 19

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 33 24

الاسكندرية 29 21

العلمين 28 20

مطروح 27 20

السلوم 26 19

سيوة 30 18

رأس غارب 32 24

سفاجا 33 25

مرسى علم 33 25

الشلاتين 38 26

حلايب 32 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 37 26

أبرق 36 24

جبل علبة 36 24

رأس حدربة 32 26

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 20

سوهاج 34 22

قنا 37 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادى الجديد 36 24

أبوسمبل 39 26