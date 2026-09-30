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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر أمين: لا تنتظروا استيقاظ العالم .. الكلمة والحقيقة سلاح لدعم فلسطين | فيديو

فلسطين
فلسطين
رحمة سمير

دعا الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، إلى تكثيف الجهود الإعلامية والثقافية والفردية لدعم القضية الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بانتظار تغير مواقف الرأي العام الغربي، مؤكدًا أهمية دور القوى الناعمة ومواقع التواصل الاجتماعي في كشف الحقائق والرد على المعلومات المضللة.

وقال تامر أمين إن إحياء ذكرى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، وما تشهده الساحة الدولية من تطورات في الوعي بالقضية الفلسطينية، يستدعيان مواصلة العمل على توضيح حقيقة ما يحدث، مشيرًا إلى أن المحتوى المرئي والتحليلات والتوثيق التاريخي والأعمال الفنية والإبداعية يمكن أن تسهم في إيصال الصورة إلى جمهور أوسع.

وأضاف أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أتاح مساحة أكبر للرد على الروايات المُتداولة، موضحًا أن امتلاك أي شخص لفيديو أو معلومة موثقة أو تحليل أو عمل إبداعي يمكن أن يكون وسيلة للمشاركة في عرض الحقائق، داعيًا أصحاب القدرات الإعلامية والفنية إلى عدم الصمت تجاه القضية الفلسطينية.

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