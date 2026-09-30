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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر لوجو احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ53 لحرب أكتوبر

لوجو احتفال القوات المسلحة بالذكرى 53 لحرب أكتوبر
لوجو احتفال القوات المسلحة بالذكرى 53 لحرب أكتوبر
محمد إبراهيم

أطلقت القوات المسلحة شعار الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بهذه الذكرى الوطنية المجيدة

وتحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 والتي حققت خلالها مصر إنجازا عسكريا تاريخيا سيظل خالدا في وجدان الشعب المصري وضمير الأمة العربية حيث نجح جيل حرب أكتوبر في رفع راية الوطن على ترابه المقدس واستعادة كبرياء العسكرية المصرية وشموخها بالنصر العظيم

وتعد حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة حيث تبارت جميع التشكيلات والقيادات في تحقيق النصر وقدمت القوات المسلحة المصرية تضحيات غالية من دماء أبنائها لاسترداد جزء غال وعزيز من أرض الوطن وهي سيناء

ولم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت خلالها أحد أعظم انتصاراتها وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة حيث تحدى الجيش المصري المستحيل وقهره وانتصر عليه وأثبت قدرته على تحقيق النصر في أصعب اللحظات

وكان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الانكسار إلى الكبرياء وأسهمت الحرب في تغيير موازين القوى والتوازنات الإقليمية والدولية

وفي السادس من أكتوبر عام 1973 تعالت صيحات الله أكبر على ضفتي قناة السويس مع عبور عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة لتحرير أرض سيناء من الاحتلال الإسرائيلي في معركة تكبدت خلالها إسرائيل خسائر كبيرة واستعاد المصريون معها كرامتهم وثقتهم أمام العالم

وعلمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرة دائما على الدفاع عن حقوقها وفرض احترامها وأن القوة في دعم الحق تعزز فرص تحقيقه كما أثبت أن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها

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