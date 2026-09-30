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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»: مصر شريك أساسي لفلسطين و«الأخت الكبرى»

عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"
عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"
أ ش أ

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد أشتية، اليوم الأربعاء، أن مصر شريك أساسي لفلسطين و"الأخت الكبرى"، مُشددًا على أن العلاقات الفلسطينية المصرية كانت وستبقى في أفضل حال.

وذكرت وكالة االأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء خلال لقاء أشتية مع السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين باسم عبد الهادي، لبحث أهمية الحوار الوطني الفلسطيني المزمع عقده في مصر ومخرجاته، والدور المصري في رعاية الحوار، مؤكدًا حرص الجانب الفلسطيني على إنجاحه.

كما بحث الجانبان تصاعد اعتداءات المستوطنين، وأهمية الحفاظ على حل الدولتين.

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