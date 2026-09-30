كامل الوزير: تطوير شبكة الطرق والنقل منع تحول مصر إلى جراج كبير

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه تم العمل على تطوير شبكة النقل الحضري داخل المدن، مضيفا: "يتم العمل على إنشاء مترو متطور في الإسكندرية في مايو المقبل".



وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو “ المذاع على قناة “ الأولى ”: ”لو مطورناش شبكة الطرق والنقل مكنش العامل هيقدر يروح مصنعه".



وتابع كامل الوزير: "شبكة الطرق الجديدة تربط محافظات الجمهورية ببعضها البعض ومكنتش هنقدر نوصل ميناء بميناء أخر".

وأكمل كامل الوزير: "لولا التطوير مصر كانت ستتحول إلى جراج كبير وتم العمل على تطوير شبكة الطرق والنقل في القاهرة".

ولفت كامل الوزير: "مصر قامت بتوفير 8 مليارات دولار سنويا بفضل تطوير منظومة النقل الحضري"، مضيفا:" مصر اصبح لديها شبكة نقل داخلية قوية".