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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كامل الوزير: تطوير شبكة الطرق والنقل منع تحول مصر إلى جراج كبير

كامل الوزير
كامل الوزير
هاني حسين

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه تم العمل على تطوير شبكة النقل الحضري داخل المدن، مضيفا: "يتم العمل على إنشاء مترو متطور في الإسكندرية في مايو المقبل".


وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو “ المذاع على قناة “ الأولى ”: ”لو مطورناش شبكة الطرق والنقل مكنش العامل هيقدر يروح مصنعه".  
 
وتابع كامل الوزير: "شبكة الطرق الجديدة تربط محافظات الجمهورية ببعضها البعض ومكنتش هنقدر نوصل ميناء بميناء أخر".

وأكمل كامل الوزير: "لولا التطوير مصر كانت ستتحول إلى جراج كبير وتم العمل على تطوير شبكة الطرق والنقل في القاهرة".

ولفت كامل الوزير: "مصر قامت بتوفير 8 مليارات دولار سنويا بفضل تطوير منظومة النقل الحضري"، مضيفا:" مصر اصبح لديها شبكة نقل داخلية قوية".

كامل الوزير وزير النقل اخبار التوك شو مصر الطرق

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