كامل الوزير: لازم نحصن بعض من الشائعات وبلدنا في خير وتقدم مستمر

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن لقاء الرئيس السيسي مع مجلسي الوزراء والمحافظين كان يتسم بالوضوح والصراحة .

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى " ، :" لازم مزيد من العمل ولازم نشتغل ونقول لولادنا إننا لسه قدامنا كتير ويجب عدم الالتفات للشائعات التي تحاول إحباطنا ".

وتابع كامل الوزير :" لازم نحصن بعض من الشائعات ومحاولات الإشرار لفقدان الثقة في أنفسنا وبلدنا في خير وتقدم مستمر ".

وأكمل كامل الوزير :" أولينا اهتمام كبير بتطوير قطاع السكك الحديد ولدينا 10 آلاف كيلو متر سكك حديد في مصر ".

ولفت كامل الوزير :" كان عندنا حوالي 700 جرار و3000 عربة نقل ركاب بحالة فنية متوسطة وكنا ننقل يوميا 700 ألف راكب يوميا ".