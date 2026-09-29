كامل الوزير: مصر توفر 8 مليارات دولار سنويا نتيجة تنظيم وتطوير النقل الحضري

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مصر توفر 8 مليار دولار سنويا نتيجة تنظيم وتطوير النقل الحضري.

وقال كامل الوزير في كلمته في لقاء الرئيس السيسي مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء والمتخصيين، :" قمنا بتطوير النقل الجماعي والناس دلوقتي بتركن سياراتها وبتركب المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف".

وتابع كامل الوزير:" المواني المصرية كانوا 14 ميناء بحالة غير جيدة وأرصفة 37 كيلو . و أصبح لدينا 19 ميناء جديدة بـ100 كيلو ارصفة ونستقبل سفن بعمق 25 متر".

وأكمل كامل الوزير:" كان عندنا 6 مواني برية وأصبح لدينا 9 مواني برية على أعلى مستوى والرئيس السيسي صدق على 3 مليار جنيه لتطوير ميناء السلوم بشكل كامل". .