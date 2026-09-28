النقل الذكي يتجه نحو نماذج أكثر مرونة وتكاملا مع الخدمات الرقمية

يشهد قطاع النقل الذكي في مصر تحولات متسارعة مع توسع الاعتماد على المنصات الرقمية، وظهور نماذج تشغيل تمنح المستخدمين والسائقين مساحة أكبر لاختيار الخدمات وتحديد تكلفة الرحلات، بالتوازي مع اتجاه تطبيقات التنقل إلى بناء منظومات أوسع للخدمات الحضرية.

وتناولت مناقشات قمة «Techne Summit 2026» بالقاهرة مستقبل النقل الذكي والفرص المتاحة أمام القطاع، إلى جانب التحديات المرتبطة بالضغوط الاقتصادية والتطورات التنظيمية والتشريعية، وأهمية توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق عوائد مناسبة للسائقين.

كما ركزت المناقشات على نماذج التسعير المباشر بين السائق والراكب، والتي تتيح للطرفين التفاوض على تكلفة الرحلة بدلًا من تحديد سعر ثابت من جانب المنصة، باعتبارها أحد النماذج المستخدمة في سوق خدمات التنقل.

وامتدت النقاشات إلى مستقبل المنظومات الرقمية المتكاملة، ودور التعاون بين شركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات في ربط احتياجات المستخدم اليومية، بما في ذلك التكامل بين خدمات التنقل والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الرقمية.

وقال علاء الدين شلبي، مدير «إندرايف» في مصر، إن السوق المصرية تولي أهمية للمرونة وتعدد الخيارات، مشيرًا إلى أن تطور الخدمات يجب أن ينطلق من الاحتياجات الفعلية للسائقين والركاب.

وجاءت مشاركة الشركة في القمة ضمن توجهها لتوسيع نشاطها من خدمات نقل الركاب إلى منظومة أشمل للتنقل والخدمات الحضرية، تشمل كذلك النقل بين المحافظات والشحن والتوصيل والحلول المالية.