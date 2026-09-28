الضهر والسند.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد تجديد عقده مع الأهلي

عبر محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن امتنانه الشديد لمساندة جماهير القلعة الحمراء، التي وصفها بـ«الضهر والسند» للنادي ولاعبيه.

وأكد الشناوي أن لاعبي الأهلي محظوظون بهذه الجماهير الوفية، التي تواصل دعمهم دائمًا وتدفعهم إلى مضاعفة الجهد من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات.

وجاءت تصريحات الشناوي عقب تمديد تعاقده مع النادي الأهلي رسميًا حتى موسم 2027-2028، خلال جلسة جمعته مساء اليوم الإثنين مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، ووائل جمعة مدير الكرة.

ويواصل محمد الشناوي مسيرته مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بالعديد من الاستحقاقات المحلية والقارية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري، في كلاسيكو الكرة المصرية والأفريقية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري حصريًا، مع وجود نخبة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية مباريات المسابقة.