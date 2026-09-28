عمرو وهبي: مشكلة الزمالك ليست المديونية.. والنادي أصبح أبعد عن القدرة على إنتاج المال

أكد عمرو وهبي، مدير التسويق الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها نادي الزمالك خلال الفترة الحالية لا تتعلق بالمديونيات فقط، مشيرًا إلى أن الأزمة الأكبر تتمثل في عدم قدرة النادي على إنتاج الأموال.

وقال عمرو وهبي، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الكلام المظبوط»: «أرجو اعتبار اللي أنا بقوله وجهة نظر وليس نقدًا لأشخاص، دي نقطة مهمة جدًا. من وجهة نظري، ناس كتيرة أوي بتقول إن مشاكل الزمالك هي المديونية، وأنا أختلف تمامًا عن هذه المقولة».

وأضاف: «مشكلة نادي الزمالك هي جهة غير قادرة على إنتاج المال، وده الأساس في كل اللي إنت عايز تتكلم فيه، شركة كرة، ولاعبين، وكل اللي إنت عايزه. طالما إنت جهة غير قادرة على إنتاج المال، يبقى إنت عندك مشاكل هتمشي على طول عليها».

وأوضح وهبي أن قدرة أي مؤسسة على إنتاج الأموال تحتاج إلى التنظيم والتخطيط والعمل المؤسسي، قائلًا: «عشان تبقى جهة قادرة على إنتاج المال، محتاج شيء من التنظيم والتخطيط، وُجد هذا العمل بمؤسسية وبشكل معين. المؤسسية في العمل، بكل بساطة، هتجد إن إنت أفكار الأفراد القادرين على تنفيذ هذه الأفكار».

وتابع: «هتلاقي نفسك قادر على إنتاج المال. النهاردة كيانات كبيرة جدًا عليها مديونيات بمليارات، ولسه تلاقي جهات بتجري وراها عشان تقرضها، والسبب إنهم جهة قادرة على إنتاج المال».

وأشار مدير التسويق الأسبق لاتحاد الكرة إلى أن البحث عن مستثمر لسداد مديونيات الزمالك لا يمثل حلًا جذريًا للأزمة، موضحًا: «أما تيجي الناس، لو بنتكلم عن الرأي العام، إن أي حد هييجي يقولك مشكلة الزمالك المديونية، وإحنا بندور على مستثمر يدفع لنا فروق الفلوس أو فرق الخسائر، في وجهة نظري هذا مسكن يعالج العرض، وليس علاجًا يعالج المرض».

عمرو وهبي يكشف مدة إصلاح أوضاع الزمالك

وردًا على سؤال هاني حتحوت حول المدة التي تحتاجها المؤسسة غير القادرة على إنتاج المال حتى تصبح قادرة على ذلك، قال عمرو وهبي إن الأمر يختلف وفقًا للظروف والأهداف.

وأضاف: «حسب الظروف اللي هي فيها، وحسب الأهداف اللي عايزينها. أنا لما جيت رشحت من سنتين، كان مشروعي بناء هذا النموذج اللي أنا بتكلم عليه».

وتابع: «أنا قلت لهم من سنتين ونص لـ3 سنين، بناءً على المعطيات اللي كانت موجودة في النادي من 2024-2025. دلوقتي لا، دلوقتي إنت الأرض اللي إنت واقف عليها ابتدت تتحرك للأسفل أكتر».

وأوضح وهبي أن وضع الزمالك الحالي أصبح أكثر تعقيدًا مقارنة بالفترة التي طرح خلالها تصوره السابق، قائلًا: «إنت نادي عليك سمعة، كان 2024-2025 مكنش عليك كم القضايا، ومكنش عندك السمعة دي كلها، فكنت تقدر تتحرك بحرية أكتر».

واختتم حديثه قائلًا: «إنت النهاردة قدامك حاجتين، إن إنت توصل لنقطة معينة، وبعد كده على فرض إن إنت تقدر توصل للنقطة اللي إنت كنت فيها من سنتين، عشان تقدر تقول أنا قدامي سنتين أو سنتين ونص».

وعندما سأله هاني حتحوت عما إذا كان يرى أن وضع الزمالك أصبح أسوأ مقارنة بالماضي، رد عمرو وهبي بشكل مباشر: «بكتير بكتير».