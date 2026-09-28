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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لفتة طيبة من نجم منتخب مصر.. إمام عاشور يهدي الفاكهة للأطفال السودانيين

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

حرص إمام عاشور، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، على القيام بلفتة طيبة تجاه عدد من الأطفال الجنوب سودانيين، قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027.

وأهدى إمام عاشور تفاحة وبعض الفاكهة للأطفال الجنوب سودانيين، في لفتة إنسانية نالت إشادة الحاضرين، وذلك خلال وجود بعثة المنتخب المصري في جنوب السودان.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

تذاع مباراة مصر وجنوب السودان في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2027 عبر شبكة بي إن سبورتس.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر منتخب مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.

إمام عاشور منتخب مصر جنوب السودان أمم إفريقيا 2027

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