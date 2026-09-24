حسام حسن: أحاول إعادة إمام عاشور.. ولا يوجد فريق في الدوري يقدم كرة قدم

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يسعى لإعادة إمام عاشور إلى مستواه المعهود، مشيرًا إلى أهمية اللاعب بالنسبة للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أنجولا: «أحاول إعادة إمام عاشور، وأعمل على أن يستعيد مستواه ويعود بالشكل الذي نريده مع منتخب مصر».

وتحدث المدير الفني عن مستوى المنافسات المحلية، قائلًا: «مفيش فريق في الدوري بيقدم كورة»، في إشارة إلى رؤيته للمستوى الفني للمسابقة المحلية، وصعوبة الاعتماد على شكل فني ثابت عند اختيار اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.