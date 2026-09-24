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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: الشناوي كان منتهيًا وقدرنا نرجعه لحالته.. وكل التقدير له

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

 

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة أنجولا المرتقبة، مشددًا على أن الجهاز الفني لا يعترف بالأعذار بسبب الغيابات أو الإصابات، كما تحدث عن موقف محمد الشناوي وحقيقة استبعاده من قائمة المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «الشناوي كان منتهيًا، وقدرنا نرجعه لحالته سواء مصاب أو مش مصاب، وكل التقدير له».

وأوضح المدير الفني أن قرار استبعاد الشناوي جاء وفق رؤية الجهاز الفني، مؤكدًا أن الاختيارات الفنية حق أصيل للجهاز، مضيفًا: «هذه اختيارات الجهاز الفني الخالصة، نحن من ساهمنا في إعادة الشناوي لمستواه في أوقات سابقة مع المنتخب، مثلما فعلنا مع لاعبين آخرين».

وتابع: «لم أرَ في كرة القدم أن يتحول استبعاد لاعب إلى أزمة مع الجهاز الفني، فالمدرب يظل مدربًا واللاعب يظل لاعبًا».

وأشار حسام حسن إلى أن اختيارات قائمة المنتخب جاءت بعد متابعة دقيقة وشاملة للعناصر المتاحة، مؤكدًا أن الاعتماد على المحترفين ومنحهم الثقة يأتي ضمن خطة الجهاز الفني لبناء قوام أساسي للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وتطرق المدير الفني إلى ضيق فترة الإعداد، موضحًا: «هذا هو المعسكر الأول لنا منذ 80 يومًا، وأقوم بتجميع اللاعبين قبل المباراة بليلة ونصف فقط، مما يفرض عليّ العمل المكثف في وقت قياسي، ولهذا السبب أطلب دائمًا خوض المعسكرات مبكرًا للوصول إلى الجاهزية المطلوبة».

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يعمل منذ توليه المسؤولية على تجديد دماء المنتخب وخفض معدل أعمار اللاعبين، من أجل بناء منتخب قوي قادر على المنافسة وتحقيق أهداف الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

الشناوي حسام حسن منتخب مصر

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