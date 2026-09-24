حسام حسن يحسم الجدل حول استبعاد محمد الشناوي من منتخب مصر

حسم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الجدل حول حقيقة وجود خلاف مع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن قرار استبعاد اللاعب من المعسكر الحالي جاء لأسباب فنية بحتة، ولا علاقة له بوجود أي أزمة بين الطرفين.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، إلى جانب المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا، ضمن برنامج الفراعنة خلال الفترة الحالية.

حسام حسن: استبعاد الشناوي اختياري الفني

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أنجولا: «هذه اختيارات الجهاز الفني، نحن من ساهمنا في إعادة الشناوي لمستواه في أوقات سابقة مع المنتخب، مثلما فعلنا مع لاعبين آخرين».

وأضاف: «لم أرَ في كرة القدم قط أن يتحول استبعاد لاعب إلى أزمة مع الجهاز الفني؛ فالمدرب يظل مدربًا واللاعب يظل لاعبًا».

وأكد المدير الفني تقديره الكبير لمحمد الشناوي، قائلًا: «الشناوي من اللاعبين الكبار وكباتن المنتخب، ولكن بعيدًا عن الإصابة هذا اختياري، أقدر الشناوي كثيرًا، ولكن اختياري الفني كان استبعاده».

العميد يرفض ربط الاستبعاد بوجود خلافات

وشدد حسام حسن على رفضه تفسير أي استبعاد من قائمة المنتخب باعتباره دليلًا على وجود خلاف بين الجهاز الفني واللاعب، مؤكدًا أن هذه الأمور جزء طبيعي من عمل أي مدير فني.

وقال: «لا أريد أن يكون الحديث عند كل استبعاد لاعب عن وجود مشاكل بيني وبينه».

وأضاف مستشهدًا بفترة لعبه: «عندما كنت ألعب والكابتن الجوهري لا يختار أحدًا، لم نسمع عن وجود مشكلة بينه وبين اللاعبين، والعديد من المدربين نفس الأمر».

وتابع: «المدرب مدرب واللاعب لاعب، وأحزن كثيرًا عندما أسمع وجود مشكلة بيني وبين أي لاعب سبب استبعاده».

حسام حسن: الاختيارات مسؤوليتي

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر أن عملية اختيار القائمة تخضع لرؤيته الفنية، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المتاحين أمام الجهاز الفني.

وقال: «المدرب أعلى عنصر في المنظومة، وهناك أكثر من 500 لاعب أختار منهم 24 لاعبًا، أتحدى أن يتفق اثنان على نفس الاختيارات».

واختتم: «من الطبيعي أن تختلف وجهات نظرنا، وهذه الاختيارات مسؤوليتي».

ضيق فترة الإعداد يضع الفراعنة أمام تحدٍ جديد

وتحدث حسام حسن عن فترة الإعداد قبل مواجهة أنجولا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لم يحصل على الوقت الكافي للعمل مع اللاعبين، خاصة أن هذا هو أول معسكر للمنتخب منذ فترة طويلة.

وقال: «هذا هو المعسكر الأول لنا منذ 80 يومًا، وأقوم بتجميع اللاعبين قبل المباراة بليلة ونصف فقط، مما يفرض عليّ العمل المكثف في وقت قياسي».

وأضاف: «لهذا السبب أطلب دائمًا خوض المعسكرات مبكرًا للوصول إلى الجاهزية المطلوبة».

ويستعد منتخب مصر لبدء مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بمواجهة أنجولا، وسط رغبة في تحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في طريق التأهل إلى البطولة القارية.