الحامي المُبدع.. وزارة الداخلية تحصل على جائزة رابطة صناعة السينما الأمريكية (MPA)

حصلت وزارة الداخلية المصرية على جائزة "الحامى المُبدع" لعام 2026م خلال الحفل الذى نظمته رابطة صناعة السينما الأمريكية (MPA) بتاريخ 23 سبتمبر الجارى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من أعضاء الكونجرس ومسئولى الإدارة الأمريكية ، تقديراً لجهود الوزارة فى مجال مُكافحة القرصنة الرقمية وحماية حقوق الملكية الفكرية.





وجاء هذا التكريم عقب نجاح أجهزة الوزارة فى تفكيك شبكة "ستريم ايست" والتى كانت إحدى أكبر شبكات القرصنة الرقمية للبث غير المشروع للمحتوى الرياضى ، وتجاوز عدد زيارات منصاتها لأكثر من مليار و ستمائة مليون زيارة خلال عام واحد.

ويجسد هذا التكريم تقديراً دولياً للجهود المُتميزة التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مواجهة أنماط الجرائم المُستحدثة ، لا سيما الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمى ، بما يعكس فاعلية أجهزتها فى التصدى للجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية .