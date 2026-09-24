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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمنيا الجديدة

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرون، في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقل المصابين والجثمان إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقا بالمنيا الجديدة، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث
 

المنيا حادث تصادم إصابة

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