أجندة أخبار غدا الجمعة 25 سبتمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

يلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لعرض رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وفلسطين، وتعزيز الحلول السياسية والحوار.

ختام معرض «InnoTrans Berlin 2026» بمشاركة وزير النقل

يختتم معرض ومؤتمر «InnoTrans Berlin 2026» فعالياته في برلين، بمشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب شركات ومؤسسات متخصصة في تكنولوجيا النقل والسكك الحديدية، واستعراض أحدث الحلول في البنية التحتية والنقل العام وتكنولوجيا القطارات والتصميم الداخلي وبناء الأنفاق.

خطبة الجمعة| مساجد الأوقاف تتحدث عن "حرمة التصوير دون إذن"

تتناول خطبة الجمعة في مساجد وزارة الأوقاف موضوع «البيئة نعمة ربانية ومسئولية إنسانية»، فيما تتناول الخطبة الثانية «حرمة تصوير الأفراد دون إذن»، وتُنقل شعائر الصلاة مباشرة من مسجد النور بالعباسية، مع تلاوة للشيخ إبراهيم الفشني وخطبة للدكتور أحمد سمير قنديل.

مصر وأنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر مع أنجولا على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساءً، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وتُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

طرح 18 سلعة جديدة ضمن مبادرة خفض الأسعار

تبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ مبادرة خفض الأسعار، ليرتفع إجمالي السلع المطروحة إلى 30 سلعة، مع استمرار متابعة توافر المنتجات وانتظام الإمداد وفقًا لمعدلات الطلب.

مد ساعات تشغيل المترو والمونوريل بعد مباراة مصر وأنجولا

تمتد ساعات تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة ومونوريل شرق النيل حتى الثانية صباحًا، لتيسير انتقال الجماهير قبل مباراة مصر وأنجولا وبعد انتهائها، ويشمل المونوريل المسار من محطة استاد القاهرة إلى محطة اللوتس.

الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا ضمن خطة إعمار بيوت الله

تفتتح وزارة الأوقاف 13 مسجدًا في عدد من المحافظات، بينها مسجد جديد و10 مساجد إحلال وتجديد ومسجدان للصيانة والتطوير، ضمن جهود الوزارة لإعمار بيوت الله وتحسين وتجديد المساجد.

أبرز مباريات الجمعة

تشهد الجمعة مواجهات قوية في تصفيات أمم أفريقيا ودوري الأمم الأوروبية، أبرزها مصر وأنجولا في العاشرة مساءً ضمن تصفيات أمم أفريقيا، إلى جانب هولندا وألمانيا، والبرتغال وويلز، والنرويج والدنمارك في التاسعة و45 دقيقة مساءً بدوري الأمم الأوروبية، فضلًا عن الكاميرون وجزر القمر، وكوت ديفوار وغانا، وتونس وأوغندا في العاشرة مساءً.

انطلاق مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة «دورة الفنانة سناء جميل»

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، في عدة مواقع، بمشاركة 13 عرضًا مسرحيًا من مصر ودول عربية وأجنبية، إلى جانب عرض فيلم «فايزة»، وورش تدريبية وفعاليات فكرية، يقام حفل الافتتاح، على مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساءً، عقب السجادة الحمراء التي تبدأ في السابعة مساءً.

انطلاق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

تنطلق فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في المركز الثقافي بمدينة كلباء، بحفل افتتاح في السابعة مساءً، يليه عرض «عبور» للمخرج جاسم سامي غريب في السابعة والنصف، ثم ندوة تطبيقية، وعرض «المرقمون» للمخرجة أمل حسن في الثامنة والنصف، وتختتم فعاليات اليوم بندوة تطبيقية.

فعاليات ثقافية متنوعة في معرض عمّان الدولي للكتاب

تتواصل فعاليات الدورة الـ25 من معرض عمّان الدولي للكتاب في قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية بـ«مكة مول»، وتتضمن جلسة «أمسية شعر نبطي»، وفعالية «الرواية وذاكرة المكان»، وجلسة حول «العلاقات الثقافية الأردنية السورية»، وقراءات «من دفاتر الشعر»، وندوة «كيف يصنع الخطاب صورة الآخر»، إلى جانب ندوة «محمود الزيودي... كاتباً درامياً» في دائرة المكتبة الوطنية.

«شنب البنات» يفتتح عروض مهرجان إيزيس

يُعرض «شنب البنات» للمعهد العالي للفنون المسرحية – مصر، على مسرح السامر بالعجوزة، عقب حفل الافتتاح، باللغة العربية ولمدة 75 دقيقة، ويتناول قصة لعنة تحوّل عددًا من النساء إلى رجال، وما تثيره من أسئلة حول الذات والمجتمع.

«صدى الحرباء» في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

يشهد قصر ثقافة الأنفوشي «المسرح الصغير» عرض المونودراما «صدى الحرباء» لكميل العلي من فرقة نورس المسرحية بالسعودية، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في العاشرة مساءً.

«أطلانتس» في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

يشهد قصر ثقافة الأنفوشي «المسرح الكبير» عرض «أطلانتس» لأحمد عبد الرحيم من فرقة جوقة المسرح بالسعودية، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في الثامنة مساءً.

«سابع سما» في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

يشهد مسرح بيرم التونسي عرض «سابع سما» لمحمد الحضري من مسرح الشباب للبيت الفني للمسرح بمصر، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في السادسة مساءً.

«نغمات على دفتر الأيام» تحتفي بعائلة الحجار في دار الأوبرا

تقدم فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو هشام نبوي، حفلاً بعنوان «نغمات على دفتر الأيام» على مسرح معهد الموسيقى العربية، في الثامنة مساءً، ضمن مشروع «غنا القاهرة»، ويتضمن نخبة من أعمال عائلة الحجار بمشاركة أحمد علي الحجار، ويختتم بتكريم العائلة.

ختام ورشة البيانو المتقدمة بمدينة الفنون والثقافة

يشهد مسرح الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة حفل ختام فعاليات ورشة العمل المتقدمة للبيانو، في السادسة والنصف مساءً، بمشاركة أمهر العازفين الشباب من خريجي الورشة، مع تكريم عازفة البيانو مارسيل متى وتوزيع الشهادات.

عمر خيرت في جامعة النيل

يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا في ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد، ويقدم خلاله مجموعة من أشهر مؤلفاته الموسيقية، في الثامنة مساء.

أحمد ربيع يقدم «جاز فيوجن» في الأوبرا

يحيي الفنان أحمد ربيع، في الثامنة مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حفل «جاز فيوجن»، ويقدم خلاله مجموعة من أعمال موسيقى الجاز والفيوجن.

أمسية شعرية «100 ألف شاعر من أجل التغيير» بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة أمسية شعرية يديرها الشاعر زين العابدين فؤاد، لتشجيع الشعراء على تقديم قصائد تدعو للسلام وتغيير العالم، في الخامسة والنصف مساءً بمقر المكتبة، والدعوة عامة.

«الحضرة» للإنشاد الديني في قبة الغوري

تقدم فرقة «الحضرة المصرية» للإنشاد الديني، في السابعة والنصف مساءً بقبة الغوري، أمسية تضم مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية والابتهالات المستلهمة من التراث الصوفي المصري.

عرض فلكلوري لفرقة خريجي الجامعة الأمريكية

تقدم فرقة خريجي الجامعة الأمريكية للفلكلور، في الثامنة والنصف مساءً بقاعة إيوارت التذكارية، عرضًا يضم مجموعة من الرقصات الفلكلورية المصرية، إلى جانب أربع رقصات جديدة تقدم للمرة الأولى.

ختام المرحلة السابعة من «المواجهة والتجوال» بأسوان

تختتم المرحلة السابعة من مشروع «المواجهة والتجوال» فعالياتها في قصر ثقافة كوم أمبو، متضمنة عروضًا مسرحية وتوزيع كتب مجانية وإقامة ورش للحرف اليدوية واكتشاف المواهب، ضمن برامج العدالة الثقافية.

حفل فرقة الإيقاعات الشرقية على مسرح سيد درويش

تقدم فرقة الإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان سعيد الأرتيست حفلًا على مسرح سيد درويش، في الثامنة مساءً، بمشاركة المايسترو مجدي الحسيني والمطربة إيمان عبد الغني.

جولة «رأس التين» لاكتشاف حكايات الإسكندرية القديمة

تنظم مؤسسة راقودة جولة تراثية تبدأ من رأس التين وصولًا إلى بحري، في الخامسة مساءً، للتجول بين الحواري والأزقة والمساجد والبيوت التاريخية، والتعرف على حكايات وشخصيات وأحداث ارتبطت بتاريخ المنطقة.

ندوة «تاريخ الحركة الوطنية المصرية قبل 1952»

يستضيف نادي الجزيرة الرياضي الدكتور محمد أبو الغار في ندوة بعنوان «تاريخ الحركة الوطنية المصرية قبل 1952.. ثورة 1919 نموذجًا»، لمناقشة أسرار ووثائق جديدة ورؤية مختلفة للتاريخ، في السادسة مساءً بالصالون الاجتماعي بمبنى النيو بيلدنج.

اليوم السواحلي.. حكاية إسكندرية وبورسعيد

ينظم نادي 6 أكتوبر الرياضي فعالية «اليوم السواحلي» بالمنطقة الاجتماعية الجديدة، في الخامسة مساءً، للتعريف بعادات وتقاليد وتراث وفنون الإسكندرية وبورسعيد الشعبية، في أجواء تجمع بين التراث والموسيقى والمرح وروح المدن الساحلية.

«خيال مريض» على مسرح الدراما بالعاصمة الجديدة

يُعرض العرض المسرحي «خيال مريض» على مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، في مواعيد العروض المقررة، ويقدم تجربة مسرحية تجمع بين التمثيل والاستعراض.

مسرحية "حواديت" بمركز الإبداع الفني

تعرض مسرحية "حواديت" من صياغة وإخراج المخرج الكبير خالد جلال, ويُقدم بواسطة خريجي الدفعة الثالثة ("دفعة علي فايز") من ستوديو الممثل بمركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة، في السابعة والنصف مساء.

مسرحية "متولي وشفيقة" بمسرح الطليعة

تعرض مسرحية "متولي وشفيقة" في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أمير اليماني وبطولة كل من محمد فريد ويسرا المنسي ومنة اليماني، في التاسعة مساء.

"مغامرات جيمو" يواصل عروضه على مسرح الشمس

يواصل مسرح الشمس بمدينة نصر، مسرحية "مغامرات جيمو" لأصحاب الهمم، بطولة كريم الحسيني وإسراء حامد، ومن تأليف صلاح متولي وإخراج محمد عشري، في الثامنة مساء.

عرض "باسورد" على مسرح العرائس

يستمر مسرح العرائس بالعتبة، في عرض مسرحية "باسورد" للأطفال، تأليف محمد محمود وإخراج سحر منصور، في السابعة والنصف مساء.

مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" على مسرح الغد

وعلى مسرح الغد، يستمر عرض مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" من إنتاج فرقة مسرح الغد، ضمن مشروعها "المعالجة المسرحية للرواية" الذي تهدف من خلاله إلى تقديم أعمال أدبية بارزة في قوالب مسرحية معاصرة، ويشارك في بطولتها رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، وتعرض في الثامنة مساء.

مسرحية "ساعة حظ" على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية "ساعة حظ" لفرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية في الثامنة مساء، من إخراج حسام التوني وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

عرض "حلم حلاوة" على مسرح المتروبول

يستمر عرض مسرحية "حلم حلاوة" على المسرح القومي للأطفال بالعتبة، تأليف ياسر أبو العينين وإخراج مي مهاب وبطولة أحمد صبري غباشي وإسراء حامد ومجدي عبد الحليم ومحمد خليل ودعاء حسام، في الثامنة مساء.

عرض "يمين في أول شمال" على مسرح السلام

يستمر عرض مسرحية "يمين في أول شمال" بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بشارع قصر العيني، تأليف محمود جمال حديني وبطولة عبدالله صابر وإيهاب محفوظ وإخراج عبدالله صابر، في الثامنة والنصف مساء.

معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية

تتواصل فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية «Egypt Press Photo 2026» بجاليري التصوير في الجامعة الأمريكية، ويضم أعمالًا توثق أبرز الأحداث والقضايا في مصر، ضمن الحدث السنوي المعني بتوثيق الذاكرة البصرية المصرية.

معرض «حديقة البهجة» في جاليري بيكاسو

يواصل جاليري بيكاسو بالزمالك استضافة معرض «حديقة البهجة» للفنانة سيسيليا فينج، والذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تقدم رؤى وتجارب متنوعة في عالم الفن التشكيلي، ويستقبل المعرض زواره ضمن فعاليات الجاليري.

«تجارة الأحلام» يوثق قرنًا من الإعلانات المصرية

يستضيف مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة معرض «تجارة الأحلام.. قرن من الإعلانات المطبوعة في مصر»، الذي يوثق تطور الإعلان في مصر من 1880 إلى 1980، من خلال إعلانات أرشيفية ومقتنيات وعلامات تجارية قديمة، بالتزامن مع كتاب الباحثة بهية شهاب الذي يحمل العنوان نفسه

معرض عبد الوهاب مرسي في جاليري «ياسين»

يستضيف جاليري «ياسين» للفنون بالزمالك معرضًا لأعمال الفنان عبد الوهاب مرسي، التي تستلهم التراث والحضارة المصرية بمراحلها المختلفة، وتجمع بين عناصر الفن الفرعوني والإسلامي والحروف والأشكال الحيوانية

معرض «لوحات صغيرة» في جاليري «سويلم»

يستضيف جاليري «سويلم» معرضًا جماعيًا بعنوان «لوحات صغيرة»، يضم أعمالًا مختارة لفنانين من مصر والسودان وسوريا ولبنان والعراق.

معرض «متتالية مصرية» في جاليري «ديمي»

يستضيف جاليري «ديمي» بالزمالك معرضًا جماعيًا بعنوان «متتالية مصرية»، بمشاركة الفنانين أيمن وناس ومحمد مكاوي وأيمن لطفي وهاني رزق.

معرض «رحلة القوارب» في جاليري «أوديسي»

يستضيف جاليري «أوديسي» بالزمالك معرض «رحلة القوارب»، وهو المعرض الـ55 لنقابة القاهرة للفنون.

معرض «نوستالجيا» التشكيلي في جاليري بيكاسو

تتواصل فعاليات معرض «نوستالجيا» للفنان التشكيلي جمال مليكة، بجاليري «بيكاسو» في الزمالك، والذي يفتح نافذة دافئة على روح القاهرة الأصيلة.

معرض «فولكلاكرا» التشكيلي

تتواصل فعاليات معرض «فولكلاكرا» للفنان التشكيلي نور الجلالي، بجاليري مصر بالزمالك، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلي.

معرض «الذين نحملهم» للفنانة أميرة أيوب بجاليري "Art Talks"

يواصل جاليري "Art Talks" عرض المعرض الفردي الأول للفنانة أميرة أيوب، بعنوان "The Ones We Carry"، ويضم مجموعة من أعمالها الجديدة التي تتناول العلاقة بين الفرد والجماعة، والهشاشة والصمود، والرعاية والانتماء، من خلال شخوص وأطفال ونساء في عوالم تجمع بين الذاكرة والحلم.

معرض «دويتو» للفنانة سلوى نور الدين في جاردن سيتي

يتواصل بقاعة Sands Art Gallery في جاردن سيتي معرض «دويتو» للفنانة التشكيلية سلوى نور الدين، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستكشف الحوار بين الواقع والتجريد، وتتناول المشاعر الإنسانية وعلاقة الإنسان بذاته ومحيطه.

معرض سام شندي في جاليري «الزمالك»

يستضيف جاليري «الزمالك» للفنون معرضًا فرديًا للنحات والفنان سام شندي، يضم مجموعة من أعماله الجديدة من اللوحات والمنحوتات التي تستعرض انتقال تجربته من الفن التشخيصي إلى التجريد.

معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» في جاليري مشربية

يستمر معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» للفنان أسامة إيهاب في جاليري مشربية للفن المعاصر بوسط البلد، ضمن برنامج الجاليري للفن المعاصر.

معرض «ما زال النيل يجري» في جاليري قرطبة

تتواصل فعاليات معرض «ما زال النيل يجري» لنخبة من الفنانين، بجاليري قرطبة، بمشاركة ضيف الشرف الفنان عادل المصري، إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين.

معرض Quadro Art Experience

يواصل Casa Di Vici بجاردن سيتي استضافة معرض Quadro Art Experience، بمشاركة نخبة من الفنانين، وتنسيق الفنانة ياسمين أبو العز، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.