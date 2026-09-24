هشام فاروق: 6 مسارات تكنولوجية رئيسية لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلية والدولية

أكد الدكتور هشام فاروق، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير التكنولوجي، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع موردي التكنولوجيا العالمية ومؤسسات دراسات سوق العمل على تقسيم البرامج التدريبية إلى 6 مسارات تكنولوجية رئيسية، ينبثق منها عدد من المسارات التطبيقية والمسميات الوظيفية المحددة لضمان العثور على الفرص المناسبة فور التخرج.

وأوضح «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عبد الباقي ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، أن المسارات الستة الرئيسية تضم: “الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، البرمجيات، الفنون الرقمية، البنية التحتية والأمن السيبراني، نظام إدارة المؤسسات”.

وأضاف مستشار وزارة الاتصالات أن التوسع في البرامج المتخصصة والأكاديميات المشتركة مع كبرى الشركات العالمية يستهدف إعداد جيل من الكوادر الشبابية المتخصصة في التكنولوجيات الفعلية المطلوبة بالشركات داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تأهيل المتدربين للاعتماد الرسمي والحصول على الشهادات الدولية المعتمدة عبر مبادرات رئاسية متخصصة مثل مبادرة "رواد رقميون".

وأشار إلى أن المنظومة التدريبية تعتمد على إعداد شخصية متكاملة للشباب من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المحور التقني، ومحور المهارات المتعددة (المهارات القيادية، الشخصية، مهارات العمل الحر، وتأسيس الشركات)، بالإضافة إلى المحور اللغوي والتركيز على إتقان اللغة الإنجليزية للأعمال.