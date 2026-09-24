ما تأثير التليو على القلق والتوتر والضغط

التليو من الأعشاب التى تمتلك فوائد صحية عديدة ولكن ما تاثيرها على من يعانون من القلق وارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لما جاء في موقع webmd نكشف لكم علاقة التليو بالقلق والتوتر والضغط.

يخفف القلق والتوتر

أظهرت الدراسات أن هذا المركب فعال في تقليل القلق وتخفيف التوتر.

تحتوي شجرة التليو على مادة مزيلة للقلق، وهي زيت عطري يمكنه تقليل القلق عن طريق الحد من قدرة الجسم على الانفعال.

خفض ضغط الدم

يمكن أن تعمل المكونات الموجودة في شجرة التليو وفي أوراقها وأزهارها كموسع للأوعية الدموية، وهو تفاعل كيميائي يوسع الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.

كما أنه يصنف كعشبة خافضة للضغط تحتوي على فلافونويد تيليروسيد، وهو مركب ثبت أنه يقلل من ارتفاع ضغط الدم .