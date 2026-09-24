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الأهلي يجهز طاهر محمد طاهر لمباراة القمة أمام الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يجهز طاهر محمد طاهر لمباراة القمة أمام الزمالك

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تطورات البرنامج التأهيلي لـ طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

طاهر محمد طاهر يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل 

وقال المصدر إن طاهر محمد طاهر بدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي داخل النادي الأهلي، ضمن خطة تجهيزه للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني يحرص على تنفيذ البرنامج التأهيلي للاعب بشكل تدريجي، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

وأضاف المصدر أن هناك رغبة في تجهيز طاهر محمد طاهر للمشاركة مع الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر، حال اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

ويتابع الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل يومي البرنامج التأهيلي والعلاجي للرباعي المصاب: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.

الأهلي يواجه الاتحاد المصراتي الليبي ومصر المقاصة 

ويستعد الأهلي لخوض وديتين أمام الاتحاد المصراتي الليبي ومصر المقاصة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لمنافسات المرحلة القادمة.

وتتوقف بطولة الدوري حالياً بسبب فترة التوقف الدولي الحالية التي يخوض فيها منتخب مصر مباراتي أنجولا بالقاهرة وجنوب السودان بملعبها في تصفيات أمم أفريقيا يومي 25 و29 سبتمبر الجاري ثم ودية جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

ويخوض الأهلي أول مباراة في بطولة الدوري عقب التوقف الدولي أمام الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل في الثامنة مساءً على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

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