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التضامن: إتاحة كفالة أكثر من طفل للأسرة.. وتقديم الخدمات الاجتماعية عبر البريد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: إتاحة كفالة أكثر من طفل للأسرة.. وتقديم الخدمات الاجتماعية عبر البريد

التضامن
التضامن
أ ش أ

 قال أيمن عبدالموجود، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي والوكيل الدائم للوزارة، إنه أصبح متاحًا للأسرة كفالة أكثر من طفل، بعد أن كانت الكفالة تقتصر على طفل واحد.

وأوضح عبدالموجود أن التوسع في الكفالة الأسرية يستهدف إتاحة فرصة لعدد أكبر من الأطفال للنشأة داخل أسرة، بما يوفر لهم رعاية مستمرة وعلاقات إنسانية مستقرة تدعم نموهم النفسي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بحضور الصحفيين المعنيين بتغطية أنشطة الوزارة.

وفيما يتعلق بتطوير خدمات الوحدات الاجتماعية، أوضح عبدالموجود أنه جرى الاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية، في مقدمتها الهيئة القومية للبريد، على تقديم خدمات الوحدات الاجتماعية من خلال مكاتب البريد، بواسطة موظف تابع للوزارة، للاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى العمل على الربط الشبكي بين ديوان عام الوزارة ووحداتها، إلى جانب الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك في إطار التعامل مع الشكاوى المتعلقة بجودة بعض الخدمات.

وزارة التضامن الاجتماعي للأسرة كفالة طفل واحد

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