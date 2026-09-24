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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية على السوشيال ميديا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع الألعاب النارية على السوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة)، وضبط بحوزته (كمية من الألعاب النارية – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية المضبوطة بحوزته لتحقيق أرباح مالية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية الألعاب النارية السوشيال ميديا المحلة

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