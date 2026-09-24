الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص يقود سيارة وبحواره أسلحة نارية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلالها أحد الأشخاص أثناء قيادته سيارة وبجواره بعض الأسلحة النارية بالشرقية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على نشر مقاطع الفيديو (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز كفر صقر) ، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)

وبمواجهته اعترف بتحصله على مقاطع الفيديو المشار إليها من خلال شبكة الإنترنت وقيامه بتحميلها وإعادة نشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

