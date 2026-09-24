في يوبيله الذهبي .. اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يستشرف مستقبل العلوم والتكنولوجيا .. صور

بن عمارة:

بغداد تستعيد دورها في دعم التعاون العلمي العربي .. ومستقبل الأمة العربية لا يُبنى دون العلم والبحث العلمي

احتفى اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، في العاصمة العراقية بغداد، بالذكرى الخمسين لتأسيسه، خلال احتفالية رعاها وحضرها فخامة رئيس جمهورية العراق السيد نزار ئاميدي.

وشهدت الاحتفالية مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة الدكتور عبد الحسين الموسوي، والأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الأستاذ الدكتور عبد المجيد بن عمارة، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس البحث العلمي العربية، والقيادات الأكاديمية والعلمية، والباحثين والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات العربية.

وشكلت الاحتفالية مناسبة لاستعراض مسيرة الاتحاد على مدى خمسة عقود، ودوره في دعم التعاون والتنسيق بين مجالس البحث العلمي العربية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب استشراف آفاق جديدة للعمل العلمي العربي المشترك في ظل التحولات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

رئيس العراق: تعزيز التعاون العلمي لمواجهة تحديات المستقبل

وأكد فخامة رئيس الجمهورية السيد نزار ئاميدي أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مجالس البحث العلمي العربية، والاستفادة من خبرات العلماء والباحثين لمواكبة التحولات المتسارعة في العلوم والتكنولوجيا.

وهنأ رئيس الجمهورية اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والعلماء والباحثين بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه، مشيدًا بالمكانة التاريخية لبغداد بوصفها مدينة للعلم والمعرفة وحاضنة للعلماء والمفكرين والمترجمين والباحثين.

وأشار إلى أن التطور المتسارع في العلوم والتكنولوجيا، رغم آثاره الإيجابية، يفرض تحديات متزايدة تتصل بالحياة والبيئة والمناخ والذكاء الاصطناعي.

وأكد أهمية التفكير المبكر في المخاطر المحتملة المرتبطة بالتطورات العلمية والتكنولوجية، والتصدي لأي استخدامات قد تضر بالإنسان والمجتمعات.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تطوير التعاون بين مجالس البحث العلمي العربية، وتنظيم ورش العمل، ووضع البرامج والخطط المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الاتحادات والجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية ودوائر صنع القرار، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية.

وجدّد استعداد العراق للعمل والتعاون مع الدول العربية في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مؤكدًا حرص بلاده على الإسهام في تعزيز السلام وحسن التعايش والتجاور والاستقرار في المنطقة.

وزير التعليم العالي العراقي: دعم مستمر لمسيرة الاتحاد

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة الدكتور عبد الحسين الموسوي أن العراق سيبقى داعمًا لمسيرة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وحريصًا على ترسيخ دوره العلمي وتعزيز حضوره ضمن منظومة العمل العربي المشترك.

وأوضح أن احتضان العراق لمقر الاتحاد يمثل امتدادًا لدوره التاريخي في رعاية العلم والمعرفة، ويجسد إيمانه بأهمية العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أن وجود مقر الاتحاد في بغداد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات وتكامل الجهود بين المؤسسات البحثية العربية.

وأكد الدكتور الموسوي أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث والقطاعات الاقتصادية والصناعية، بما يسهم في تحويل نتائج البحوث والدراسات إلى تطبيقات وحلول تلبي احتياجات المجتمعات العربية وتدعم التنمية.

كما شدد على أهمية بناء منظومة عربية مترابطة للبيانات والمعلومات البحثية، وتطوير شبكات التعاون بين المؤسسات العلمية، وتيسير تبادل الباحثين والخبرات.

وأشار إلى أن الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد يمثل فرصة لفتح صفحة جديدة من العمل العلمي العربي المشترك لمواجهة تحديات الأمن المائي والغذائي، والتغير المناخي، والتحول الرقمي، والصحة والتعليم، ومواكبة التطورات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية.

أمين عام الاتحاد: بغداد تستعيد دورها في دعم التعاون العلمي العربي

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الأستاذ الدكتور عبد المجيد بن عمارة أن مستقبل الأمة العربية لا يمكن أن يُبنى دون العلوم والبحث العلمي.

وشدد على أهمية التعاون العلمي العربي والدولي، وضرورة توافر إرادة سياسية عربية مشتركة ومستدامة لدعم هذا التعاون.

وأشار بن عمارة إلى أن وجود مقر الاتحاد في بغداد يحمل دلالة عميقة، باعتبارها إحدى أهم عواصم العلم والمعرفة عبر مراحل مضيئة من التاريخ، وارتباط اسمها ببيت الحكمة وحركة الترجمة والإبداع العلمي والفكري.

وقال إن بغداد تحتضن اليوم مؤسسة عربية تسعى بروح العصر وأدواته إلى تعزيز التعاون بين العلماء والمؤسسات البحثية العربية، مؤكدًا أن الاتحاد، مع دخوله النصف الثاني من قرنه الأول، يجدد رسالته في ترسيخ دور العلوم والبحث العلمي في بناء مستقبل الأمة العربية.

وأكد الأمين العام أن الاحتفال بالذكرى الخمسين يمثل ثمرة جهود أجيال متعاقبة، ونقطة انطلاق نحو خمسين عامًا جديدة أكثر تكاملًا وطموحًا وقدرة على تحويل المعرفة إلى تنمية مستدامة، والبحث إلى ابتكار، والتعاون إلى قوة عربية مشتركة.

وثمّن الدكتور عبد المجيد بن عمارة احتضان العراق لمقر اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، معربًا عن تقديره لرئيس الجمهورية ولجمهورية العراق قيادةً وحكومةً وشعبًا على دعم الاتحاد.

وأكد أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه بغداد في دعم مسارات التعاون العلمي العربي وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والمؤسسات العلمية العربية.

تكريم رموز العمل العلمي العربي

وتضمنت الاحتفالية كلمات لممثلي جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية العراقية، تناولت مسيرة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ودوره في تعزيز التعاون العلمي العربي.

كما شهدت عرض الفيلم الوثائقي «خمسون عامًا من مسيرة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية»، الذي استعرض محطات بارزة من تاريخ الاتحاد وإنجازاته على مدى خمسة عقود.

وشهدت الاحتفالية أيضًا تكريم عدد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم مسيرة البحث العلمي والتعاون العلمي العربي المشترك.

وتأتي احتفالية اليوبيل الذهبي للاتحاد في بغداد تأكيدًا على استمرار دوره كإطار عربي جامع للتنسيق والتعاون بين مجالس البحث العلمي، وتعزيز الشراكات العلمية وتبادل الخبرات ودعم الباحثين والمؤسسات البحثية.

كما تستهدف هذه الجهود الإسهام في بناء منظومة عربية أكثر تكاملًا وقدرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة التنمية ومواجهة تحديات المستقبل.