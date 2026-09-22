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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يتفقد فرع جامعة الإسكندرية بمدينة برج العرب

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

قنصوة يؤكد:

• أهمية التوسع في إنشاء مجتمعات جامعية ذكية تدعم تدويل التعليم وتعزز مكانة الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا

• فرع جامعة الإسكندرية ببرج العرب يستهدف إقامة مدينة جامعية متكاملة تضم جامعات دولية ومستشفى جامعيًا ومرافق تعليمية وبحثية وتكنولوجية متطورة

• تعظيم الاستفادة من أصول الجامعة وتوجيهها لخدمة العملية التعليمية والبحثية ودعم موارد الجامعة

• المدينة الجامعية الجديدة تستهدف توفير بيئة تعليمية ذكية ومستدامة وفق أحدث المعايير العالمية

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، فرع جامعة الإسكندرية بمدينة برج العرب الذي يقام على مساحة تبلغ حوالي ٣٥٠ فدانًا، وذلك بحضور  د.أحمد عادل عبدالحكيم، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، ود.عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.زياد الصياد مدير المركز الهندسي بالجامعة وعدد من قيادات الجامعة.

واطلع الوزير خلال الزيارة على الرؤية المستقبلية لتطوير واستثمار الفرع، وما تتضمنه من مقترحات تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة للجامعة، بما يدعم مواردها ويعزز قدرتها على تطوير خدماتها التعليمية والبحثية، في إطار توجه الجامعة للتوسع في المشروعات التي تخدم العملية التعليمية وتدعم خطط التنمية المستدامة.

واستعرض د.أحمد عادل عبدالحكيم ما تم إنجازه بشأن دراسة الجدوى الخاصة باستثمار فرع جامعة الإسكندرية ببرج العرب، موضحًا أن المشروع يأتي في إطار رؤية الجامعة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وتطوير الفرع ليصبح أحد المكونات الرئيسية لخطة التوسع المستقبلي للجامعة.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية أن التصور المقترح يستهدف إنشاء مدينة جامعية ذكية متكاملة على أرض الفرع بمدينة برج العرب، بما يدعم توجه الجامعة نحو التوسع في البرامج التعليمية الحديثة، وتدويل التعليم، واستقطاب الطلاب والباحثين من داخل مصر وخارجها، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية.

وأوضح عبدالحكيم أن التصور يتضمن إقامة فروع لجامعات دولية، ومن بينها فرع لجامعة تامبير الفنلندية، إلى جانب إنشاء مدينة جامعية جديدة، ومستشفى جامعي ملحق بها، فضلًا عن مجموعة متكاملة من المنشآت والمرافق والخدمات التعليمية والبحثية والتكنولوجية المتقدمة، بما يوفر بيئة جامعية متكاملة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وخلال الزيارة، أكد د.عبدالعزيز قنصوة أن التوسع في إنشاء مجتمعات جامعية ذكية ومتكاملة يمثل توجهًا مهمًا لتطوير منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية أن تقوم المشروعات الجديدة على رؤية واضحة تستجيب لمتطلبات التعليم الحديث، وتدعم البحث والابتكار، وتوفر بيئة جاذبة للطلاب المصريين والوافدين، بما يعزز تنافسية الجامعات المصرية ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد قنصوة على ضرورة تحقيق التكامل بين مكونات المشروع التعليمية والبحثية والطبية والتكنولوجية، بحيث لا يقتصر دور المدينة الجامعية على توفير المنشآت، وإنما تتحول إلى بيئة متكاملة للتعليم والبحث والابتكار والتعاون الدولي، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحقيق أكبر عائد تعليمي وتنموي من المشروع.

كما أكد الوزير أهمية مراعاة أحدث المعايير العالمية في التخطيط والتصميم والتنفيذ، مع الاهتمام بالاستدامة والتحول الرقمي وكفاءة استخدام الموارد، بما يضمن إنشاء بيئة جامعية ذكية تواكب التطورات العالمية في أنماط التعليم والبحث العلمي والخدمات الجامعية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المشروع يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم العالي، ودعم التوسع في البرامج والتخصصات الحديثة، وتعزيز تدويل التعليم، واستقطاب الطلاب الدوليين، وربط المؤسسات الجامعية باحتياجات التنمية، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

وفي ختام الزيارة، شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لمراحل تنفيذ المشروع، ومتابعة معدلات الإنجاز وفق خطة زمنية واضحة، بما يضمن تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته التعليمية والبحثية والتنموية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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