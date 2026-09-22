محافظ أسوان يتابع تنظيم منظومة عربات الحنطور بإدفو

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجراءات تنظيم آلية تشغيل عربات الحنطور بمركز إدفو ، والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للزائرين من الأفواج السياحية، بما يعكس الصورة الحضارية للمحافظة أمام ضيوفها .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز الحركة السياحية والإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمناطق السياحية والأثرية ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 لدعم القطاع السياحى وتنمية الموارد المحلية .

مرور مفاجئ على المرسى السياحى بكورنيش النيل

وفى هذا الإطار ، أوضح شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان خلال زيارته الأخيرة للمركز ، تم تنفيذ مرور مفاجئ على المرسى السياحى بكورنيش النيل ، لمتابعة مدى الإلتزام بالضوابط المنظمة لتشغيل عربات الحنطور، والوقوف على مستوى الإنضباط بالخدمة المقدمة للسائحين .

تركيب أكواد وترقيم موحد لـ266 عربة حنطور مرخصة

وخلال الجولة، نقل عادل سعدى نائب رئيس المدينة، برفقة مسئول النقل البطئ بالوحدة بدرى النيل ، ومسئولى شرطة السياحة ، ورئيس اللجنة النقابية للنقل البطئ خميس الجميلى ، تعليمات محافظ أسوان بشأن الإلتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمنظومة ، وفى مقدمتها تركيب الأكواد للعربات المرخصة ، والبالغ عددها 266 عربة حنطور ، مع تطبيق نظام الترقيم الموحد بما يسهم فى إحكام الرقابة وتنظيم حركة التشغيل .

إلتزام بخطوط السير والتعريفة ومنع التواجد العشوائى



وأكدت التعليمات ضرورة الإلتزام بخطوط السير المحددة وعدم مخالفتها ، والتقيد بالتعريفة المقررة ، مع منع التواجد العشوائى لعربات الحنطور داخل المرسى السياحى بما يضمن تحقيق الإنضباط والسيولة وتنظيم حركة العربات بالمناطق السياحية .

منع قيادة الأطفال للحنطور والتشديد على السائقين المرخصين

كما تضمنت الضوابط التأكيد على أن تكون قيادة العربة بواسطة السائق المرخص له فقط ، وعدم السماح للأطفال بقيادة عربات الحنطور ، مع مواصلة المتابعة والرقابة لضمان الإلتزام بهذه الضوابط حفاظاً على سلامة المواطنين والزائرين وتحقيق الإنضباط داخل المنظومة .

حسن التعامل والمظهر الحضارى أمام الأفواج السياحية

وشددت تعليمات محافظ أسوان كذلك على أهمية الإلتزام بحسن معاملة الزائرين من مختلف الأفواج السياحية ، والتعامل معهم بصورة لائقة وحضارية ، إلى جانب الإهتمام بالمظهر العام لعربات الحنطور والسائقين بما يسهم فى تقديم خدمة سياحية تليق بالمكانة السياحية لأسوان ، ويعكس الصورة المشرفة للمحافظة أمام ضيوفها من السائحين .