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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع تنظيم منظومة عربات الحنطور بإدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجراءات تنظيم آلية تشغيل عربات الحنطور بمركز إدفو ، والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للزائرين من الأفواج السياحية، بما يعكس الصورة الحضارية للمحافظة أمام ضيوفها .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز الحركة السياحية والإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمناطق السياحية والأثرية ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 لدعم القطاع السياحى وتنمية الموارد المحلية .

مرور مفاجئ على المرسى السياحى بكورنيش النيل
وفى هذا الإطار ، أوضح شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان خلال زيارته الأخيرة للمركز ، تم تنفيذ مرور مفاجئ على المرسى السياحى بكورنيش النيل ، لمتابعة مدى الإلتزام بالضوابط المنظمة لتشغيل عربات الحنطور، والوقوف على مستوى الإنضباط بالخدمة المقدمة للسائحين .

تركيب أكواد وترقيم موحد لـ266 عربة حنطور مرخصة
وخلال الجولة، نقل عادل سعدى نائب رئيس المدينة، برفقة مسئول النقل البطئ بالوحدة بدرى النيل ، ومسئولى شرطة السياحة ، ورئيس اللجنة النقابية للنقل البطئ خميس الجميلى ، تعليمات محافظ أسوان بشأن الإلتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمنظومة ، وفى مقدمتها تركيب الأكواد للعربات المرخصة ، والبالغ عددها 266 عربة حنطور ، مع تطبيق نظام الترقيم الموحد بما يسهم فى إحكام الرقابة وتنظيم حركة التشغيل .

إلتزام بخطوط السير والتعريفة ومنع التواجد العشوائى


وأكدت التعليمات ضرورة الإلتزام بخطوط السير المحددة وعدم مخالفتها ، والتقيد بالتعريفة المقررة ، مع منع التواجد العشوائى لعربات الحنطور داخل المرسى السياحى بما يضمن تحقيق الإنضباط والسيولة وتنظيم حركة العربات بالمناطق السياحية .

منع قيادة الأطفال للحنطور والتشديد على السائقين المرخصين
كما تضمنت الضوابط التأكيد على أن تكون قيادة العربة بواسطة السائق المرخص له فقط ، وعدم السماح للأطفال بقيادة عربات الحنطور ، مع مواصلة المتابعة والرقابة لضمان الإلتزام بهذه الضوابط حفاظاً على سلامة المواطنين والزائرين وتحقيق الإنضباط داخل المنظومة .

حسن التعامل والمظهر الحضارى أمام الأفواج السياحية
وشددت تعليمات محافظ أسوان كذلك على أهمية الإلتزام بحسن معاملة الزائرين من مختلف الأفواج السياحية ، والتعامل معهم بصورة لائقة وحضارية ، إلى جانب الإهتمام بالمظهر العام لعربات الحنطور والسائقين بما يسهم فى تقديم خدمة سياحية تليق بالمكانة السياحية لأسوان ، ويعكس الصورة المشرفة للمحافظة أمام ضيوفها من السائحين .

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