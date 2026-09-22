أخبار أسوان.. تركيب لوحات لعربات الحنطور.. وتحية العلم بداية للعام الدراسى بكليات الجامعة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق: 21/9/2026 أحداث متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج التنسيقات المسبقة بين أجهزة المحافظة ومالكى عربات الحنطور، بالتعاون مع مسئولى غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، والتى أثمرت عن البدء فى تركيب اللوحات المعدنية وإنشاء قاعدة بيانات محكمة ومتكاملة لعربات الحنطور .

وتم ذلك بإشراف من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبحضور عدد من مالكى عربات الحنطور ، وبمتابعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة محمد محمود ربيع ، ونجار عبد الرحمن نواب رئيس المدينة، ومسئولى النقل البطىء .

ويأتى ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لإعادة تنظيم آلية تشغيل عربات الحنطور بالمناطق السياحية، بما يحقق الإنضباط ويرتقى بالمظهر الحضارى والجمالى لعروس المشاتى، مع العمل على توفير فرص متكافئة لجميع أصحاب وسائقى العربات، من خلال توحيد منظومة الترقيم والأكواد والتراخيص ، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعربات، فضلاً عن تحديد التعريفة المقررة لخطوط السير المختلفة بالمناطق السياحية.

https://www.elbalad.news/7114460

جهود متنوعة

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمبادرات التطوير والتجميل التى ينفذها مواطنى وأهالى أسوان داخل مختلف الأحياء والمناطق السكنية بمشاركة مجتمعية متميزة ، مؤكداً على أن محافظة أسوان تواصل تقديمها لأوجه الدعم لتنفيذ هذه المبادرات الهادفة لتكثيف جهود النظافة العامة ، وذلك تحت مظلة مبادرة «أسوان بشبابها أجمل»، بما يسهم فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة بتوفير المواد الخام اللازمة لتنفيذ جدارية جمالية بسور مزلقان كلية الهندسة بمنطقة أبو الريش، والتى قام بتصميمها وتنفيذها شباب وأهالى المنطقة، فى نموذج متميز للمشاركة المجتمعية واستثمار الطاقات الشبابية فى تجميل البيئة المحيطة وإضفاء لمسة جمالية على المناطق السكنية.

https://www.elbalad.news/7114631

استقبلت جامعة أسوان، اليوم الإثنين ،طلابها الجدد والقدامى مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027، وسط أجواء من انتظام سير العملية التعليمية بجميع الكليات في إطار حرص الجامعة على توفير بداية إيجابية للعام الدراسي، والعمل علي تعزيز التواصل والانتماء والمشاركة في مختلف الأنشطة الجامعية.

واستهلت فعاليات اليوم بالسلام الوطني وتحية العلم، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف امام عبدالرضى القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ووكلاء الكليات ،وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الجامعة؛بهدف نشر قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، والتأكيد على أهمية المشاركة الطلابية في المجتمع الجامعي منذ اليوم الأول.

https://www.elbalad.news/7114687