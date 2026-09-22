التنين أمبير حديث السوشيال.. فيلم بالذكاء الاصطناعي يحكي قصة أم تضحي بحياتها لحماية طفلها

"تصدر فيلم «التنين أمبير» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما لفت انتباه مستخدمي منصات التواصل بقصته المؤثرة، التي تجمع بين الدراما والخيال، وجرى تنفيذها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الفيلم، الذي تدور أحداثه حول أم تضع مولودًا غير بشري، قبل أن تكتشف أن طفلها عبارة عن تنين، لتقرر الاحتفاظ به بعيدًا عن أعين سكان القرية.

الذكاء الاصطناعي

وأطلقت الأم على التنين اسم «أمبير»، وبدأت في رعايته والاعتناء به، بينما حرصت على إخفاء حقيقته عن أهل القرية، خوفًا من أن يتعرض للأذى بسبب اختلافه عن باقي الأطفال والمخلوقات.

مولود غير بشري

وتتطور أحداث الفيلم مع استمرار الأم في تربية «أمبير» سرًا، قبل أن يكتشف سكان القرية وجود التنين وحقيقة قيامها بإخفائه عنهم.

وبعد اكتشاف الأمر، يعتدي عدد من أهل القرية على الأم، بسبب خوفهم من التنين ورفضهم لوجوده بينهم، لتنتهي الأحداث بوفاتها، في مشهد مؤثر أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى رواد مواقع التواصل تعاطفهم مع قصة «أمبير» ووالدته، خاصة أن الأحداث ركزت على علاقة الأم بطفلها ومحاولتها حمايته رغم اختلافه، قبل أن تنتهي القصة بشكل مأساوي.

كما لفت الفيلم الأنظار إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى المرئي، خاصة في تقديم شخصيات ومخلوقات خيالية يصعب تنفيذها بالطرق التقليدية، وهو ما ساعد على انتشار مقاطع «التنين أمبير» عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل مستخدمو السوشيال ميديا مع أحداث الفيلم، حيث ركزت التعليقات على الجانب الإنساني للقصة، وما تعرضت له الأم من اعتداء بسبب محاولتها حماية طفلها، إلى جانب الإشادة بالتفاصيل البصرية التي ظهرت في المقاطع المتداولة.

وتواصل قصة «التنين أمبير» انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التفاعل والتعاطف مع أحداث الفيلم، الذي استطاع جذب اهتمام المستخدمين رغم اعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجه.