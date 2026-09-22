قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون وترامب يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسواق الطاقة
متى تقول أذكار الصباح؟.. أفضل وقت لقراءتها يبدأ بعد دقائق
سيول جارفة تجتاح شوارع بارانكيا شمالي كولومبيا بعد أمطار غزيرة
التنين أمبير حديث السوشيال.. فيلم بالذكاء الاصطناعي يحكي قصة أم تضحي بحياتها لحماية طفلها
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟
قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة
مولاي صل وسلم.. الأقصر تحتفي بحفظة القرآن الكريم في مسيرة إيمانية مهيبة
طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران
بعد دعوى خلع.. شاب ينهي حياة شخص ويصيب 4 بطلقات نارية من عائلة زوجته بقنا
من الكبسة إلى المهرجانات.. تريزيجيه يكشف تفاصيل من حياته في السعودية
Trump TV ينطلق.. ترامب يلتف على الإعلام ويمهد لحقبة جديدة من "البث المباشر"
صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

التنين أمبير حديث السوشيال.. فيلم بالذكاء الاصطناعي يحكي قصة أم تضحي بحياتها لحماية طفلها

فيلم بالذكاء الاصطناعي
فيلم بالذكاء الاصطناعي
محمد بدران

"تصدر فيلم «التنين أمبير» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما لفت انتباه مستخدمي منصات التواصل بقصته المؤثرة، التي تجمع بين الدراما والخيال، وجرى تنفيذها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فيلم «التنين أمبير»

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الفيلم، الذي تدور أحداثه حول أم تضع مولودًا غير بشري، قبل أن تكتشف أن طفلها عبارة عن تنين، لتقرر الاحتفاظ به بعيدًا عن أعين سكان القرية.

الذكاء الاصطناعي 

وأطلقت الأم على التنين اسم «أمبير»، وبدأت في رعايته والاعتناء به، بينما حرصت على إخفاء حقيقته عن أهل القرية، خوفًا من أن يتعرض للأذى بسبب اختلافه عن باقي الأطفال والمخلوقات.

مولود غير بشري

وتتطور أحداث الفيلم مع استمرار الأم في تربية «أمبير» سرًا، قبل أن يكتشف سكان القرية وجود التنين وحقيقة قيامها بإخفائه عنهم.

وبعد اكتشاف الأمر، يعتدي عدد من أهل القرية على الأم، بسبب خوفهم من التنين ورفضهم لوجوده بينهم، لتنتهي الأحداث بوفاتها، في مشهد مؤثر أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى رواد مواقع التواصل تعاطفهم مع قصة «أمبير» ووالدته، خاصة أن الأحداث ركزت على علاقة الأم بطفلها ومحاولتها حمايته رغم اختلافه، قبل أن تنتهي القصة بشكل مأساوي.

كما لفت الفيلم الأنظار إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى المرئي، خاصة في تقديم شخصيات ومخلوقات خيالية يصعب تنفيذها بالطرق التقليدية، وهو ما ساعد على انتشار مقاطع «التنين أمبير» عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل مستخدمو السوشيال ميديا مع أحداث الفيلم، حيث ركزت التعليقات على الجانب الإنساني للقصة، وما تعرضت له الأم من اعتداء بسبب محاولتها حماية طفلها، إلى جانب الإشادة بالتفاصيل البصرية التي ظهرت في المقاطع المتداولة.

وتواصل قصة «التنين أمبير» انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التفاعل والتعاطف مع أحداث الفيلم، الذي استطاع جذب اهتمام المستخدمين رغم اعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجه.

التنين امبير فيلم حديث السوشيال الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

مكاسب قوية للذهب في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري

رغم تراجع اليوم.. مكاسب قوية للذهب في مصر وعيار 21 يرتفع 110 جنيهات خلال سبتمبر

محمد صلاح

بسبب سيارة بـ400 ألف إسترليني.. عقوبة جديدة لمحمد صلاح في إنجلترا

ترشيحاتنا

سوني

مصمم الألعاب هيديو كوجيما يكشف تفاصيل إنهاء سوني شراكتهما المفاجئ

Googlebook

تفاصيل مشروع Googlebook لدمج نظامي ChromeOS وأندرويد في حاسوب موحد

Mac mini

قوة جبارة بحجم قبضة اليد.. مراجعة شاملة لحاسوب Mac mini الصغير بمعالج Apple M6

بالصور

أبراج تتمتع بجاذبية لافتة لدى الجنس الآخر.. هل برجك من بينها؟

ابراج
ابراج
ابراج

جابوله عصير وفاكهة.. أصدقاء طفل مريض يضربون أروع أمثلة الوفاء بالمنيا

صورة الاطفال
صورة الاطفال
صورة الاطفال

تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية

بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة

4 ملايين إسترليني مخالفات بلا تحصيل.. سيارات الخليج الفارهة تربك لندن

سيارات الخليج الفارهة
سيارات الخليج الفارهة
سيارات الخليج الفارهة

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد