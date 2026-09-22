من الكبسة إلى المهرجانات.. تريزيجيه يكشف تفاصيل من حياته في السعودية

كشف محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي الرياض السعودي، عن بعض التفاصيل الخاصة بحياته في المملكة، والأجواء التي يعيشها بعيدًا عن الملاعب، كما تحدث عن عاداته قبل خوض المباريات.

وخلال تصريحات تلفزيونية، وُجهت إلى تريزيجيه أسئلة سريعة حول تجربته في السعودية، من بينها الأكلة السعودية التي نالت إعجابه، وأول كلمة سعودية عرفها، بالإضافة إلى الأغاني التي يستمع إليها قبل المباريات.

وعن ألذ أكلة سعودية جربها، أجاب تريزيجيه: «الكبسة»، ليكشف عن إعجابه بأحد أشهر الأطباق في المطبخ السعودي.

كما سُئل لاعب الرياض عن أول كلمة سعودية عرفها، ليرد قائلًا: «أبشر».

وتطرق الحوار إلى الأجواء التي يفضلها تريزيجيه قبل المباريات، وما إذا كان يستمع إلى أغنية معينة استعدادًا لخوض اللقاء.

وقال لاعب الرياض السعودي: «مش حاجة معينة، بس ممكن قبل الماتشات مهرجانات علشان أدخل في المود»، موضحًا أنه لا يعتمد على أغنية محددة بشكل ثابت، لكنه قد يستمع إلى المهرجانات قبل المباريات من أجل الدخول في أجواء اللقاء والاستعداد للمواجهة.

ويواصل تريزيجيه تجربته الاحترافية في الدوري السعودي مع نادي الرياض، بعدما انتقل للعب في المسابقة السعودية، في ظل مسيرته التي شهدت تجارب احترافية متعددة خارج مصر.