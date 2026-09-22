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تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية

بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة
كريم عاطف

تتجه صناعة السيارات الكهربائية إلى مرحلة جديدة في تطوير البطاريات، بعدما أعلنت شركة Factorial Energy الأمريكية تعاون مع شركة Mitsui Kinzoku اليابانية لتطوير تقنيات تصنيع بطاريات الحالة الصلبة وتحويلها من مرحلة التطوير إلى الإنتاج التجاري على نطاق أوسع.

وتستهدف الشراكة معالجة واحدة من أصعب العقبات أمام هذه التكنولوجيا، وهي تطوير عمليات تصنيع قادرة على إنتاج الخلايا بكميات كبيرة مع الحفاظ على الأداء وخفض التكلفة.

وبموجب الاتفاق، توفر Mitsui Kinzoku إلكتروليتا صلب قائم على الكبريتيد يحمل اسم A-SOLiD، بينما تتولى Factorial تطوير تصميم الخلايا وعمليات التصنيع وتأهيل سلسلة التوريد ودمج خطوط الإنتاج واختبار جاهزية التكنولوجيا للإنتاج.

وتختلف بطاريات الحالة الصلبة عن بطاريات الليثيوم أيون التقليدية في استخدام إلكتروليت صلب بدلا من الإلكتروليت السائل، وهو ما قد يتيح مستقبلا زيادة كثافة الطاقة وتحسين الاستقرار الحراري وتطوير سيارات كهربائية بمدى أطول.

لكن الانتقال إلى الإنتاج التجاري لا يزال يواجه تحديات، أبرزها تعقيد تصنيع الخلايا، والحفاظ على خصائص الأداء عند الإنتاج بكميات كبيرة، فضلا عن الحاجة إلى خفض التكلفة حتى تصبح التكنولوجيا قادرة على المنافسة.

وكانت Factorial قد أعلنت خلال 2025، بالتعاون مع Stellantis، اختبار خلايا بسعة 77 أمبير/ساعة وكثافة طاقة بلغت 375 واط/كجم، مع إمكانية رفع مستوى الشحن من 15% إلى أكثر من 90% خلال نحو 18 دقيقة في ظروف الاختبار.

كما تطور الشركة منصة Solstice التي تستهدف كثافة طاقة تصل إلى 450 واط/كجم.

وتعمل Factorial كذلك مع شركات سيارات كبرى من بينها Mercedes-Benz وStellantis وHyundai، في إطار مساعيها لتطوير تطبيقات عملية للبطاريات الجديدة.

وبالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية، تركز المرحلة المقبلة على إثبات إمكانية إنتاج بطاريات الحالة الصلبة بأعداد كبيرة وبتكلفة تنافسية، وليس فقط تحقيق نتائج مرتفعة في الاختبارات المعملية.

صناعة السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية تصنيع بطاريات الحالة الصلبة تصنيع البطاريات بطاريات الحالة الصلبة إنتاج الخلايا

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تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية

بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة
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