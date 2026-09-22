بعد دعوى خلع.. شاب ينهي حياة شخص ويصيب 4 بطلقات نارية من عائلة زوجته بقنا

شهدت قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب قنا، واقعة مأساوية أثارت صدمة واسعة بين الأهالي، عقب إقدام شخص على فتح النار على أفراد عائلة زوجته السابقة.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى نشوب خلافات أسرية بين الزوج وزوجته انتهت بـ "خلع" الزوجة للمتهم، ما دفعه للتوجه إلى منطقة صلاح الدين بقرية حجازة وبحوزته سلاح ناري للانتقام من أسرتها.

وأسفر الحادث المروع عن مقتل شخص من أفراد العائلة في الحال، وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية وجروح خطيرة، أحدثت حالة من الفزع والذعر في المنطقة.



وفور تلقي البلاغ، سارعت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين في إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، ونقل جثامين المتوفين إلى المشرحة.



فيما تواصل الجهات المختصة تحرياتها لتتبع المتهم الهارب وضبطه لمباشرة التحقيقات، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

