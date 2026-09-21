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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مدمن مخدرات ينهى حياة والده المسن بضربة شومة في قنا

جثة
جثة
يوسف رجب

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة مسن داخل منزله بعد التعدى عليه بشومة، فى قرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.


تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع مسن داخل منزله بعد التعدى عليه بشومة، في قرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.
 

وتبين من المعلومات الأولية، أن المتهم بارتكاب الواقعة نجله متعاطى المخدرات، بعد خلاف على أموال لشراء المخدرات.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

قنا مدمن مخدرات مركز أبوتشت قرية الرزقة مرفق إسعاف قنا أخبار قنا

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