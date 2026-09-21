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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هريدي: مشاركة مصر في اجتماعات الأمم المتحدة تعكس أهمية الحضور المصري

السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
محمود محسن

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوفد المصري المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للاجتماعات الأممية، وحرصها على تعزيز حضورها وطرح رؤيتها تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال هريدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مشاركة مصر تركز على عدد من الملفات والقضايا المهمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الأوبئة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن حضور رئيس الوزراء وإلقاء كلمة مصر خلال الاجتماعات يمثلان فرصة مهمة لعرض الموقف المصري تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية، والتأكيد على رؤية القاهرة بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتابع أن اجتماعات الأمم المتحدة تشهد كذلك عقد لقاءات ثنائية بين رؤساء الوفود والمسؤولين المشاركين، بما يتيح بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الدول.

فرصة لشرح الرؤية المصرية تجاه قضايا المنطقة

وأكد هريدي أن المشاركة المصرية في اجتماعات الأمم المتحدة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتحرك الدبلوماسي المصري، لما توفره من فرصة لشرح الرؤية المصرية تجاه قضايا المنطقة، والتأكيد على ثوابت ومواقف القاهرة إزاء الملفات الإقليمية والدولية.

السفير حسين هريدي وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي

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