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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شبكات التلفزيون الأمريكية توقف تغطية فعاليات ترامب تضامنًا مع CNN

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

في تصعيد جديد بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام، قررت شبكات التلفزيون الأمريكية الخمس المشاركة في تجمع التغطية التلفزيونية للبيت الأبيض، وهي ABC وCBS وNBC وFox News وCNN، عدم توفير تغطية مشتركة للفعاليات الرئاسية، عقب منع شبكة CNN من أداء دورها المقرر في تغطية أنشطة الرئيس.

وجاء القرار بعد أن كان مقررًا أن تتولى CNN، وفق نظام التناوب المعمول به منذ سنوات بين الشبكات الكبرى، مهمة توفير التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات ترامب، بما في ذلك رحلته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن البيت الأبيض منع الشبكة من تنفيذ مهمتها، ولم يتم تعيين شبكة بديلة للقيام بالدور نفسه.

وقال برايان بوتونغ، رئيس تجمع التغطية التلفزيونية ومدير مكتب «فوكس نيوز» في واشنطن، إن التجمع لن يوفر تغطية تلفزيونية لفعاليات الرئيس اعتبارًا من الاثنين، مؤكدًا عدم استبدال CNN بشبكة أخرى.

وتعتمد آلية الـTV Pool على تناوب الشبكات الكبرى في إرسال فريق واحد لتغطية تحركات الرئيس وفعالياته، ثم إتاحة الصور والتسجيلات لبقية المؤسسات الإعلامية داخل الولايات المتحدة وخارجها، ومن ثم، فإن تعليق التغطية يعني عدم وجود كاميرا تلفزيونية تابعة للتجمع لمرافقة ترامب خلال بعض فعالياته الرئاسية.

ويأتي التطور بعد إعلان ترامب، الأسبوع الماضي، حظر CNN وMS NOW وPolitico من البيت الأبيض، على خلفية اعتراضه على طريقة تغطيتها لأخباره وأنشطته. وفي أعقاب القرار، مُنع صحفيون من المؤسسات الثلاث من دخول مقر الرئاسة، وسُحبت تصاريحهم الصحفية.

وفي تصعيد قانوني متزامن، أعلنت CNN وMS NOW وPolitico رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب أمام محكمة اتحادية في واشنطن، معتبرة أن منع صحفييها من دخول البيت الأبيض يمثل انتهاكًا لحقوق الصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، إلى جانب الدفع بوجود انتهاكات لإجراءات التقاضي القانونية.

ويأتي ذلك في وقت يشارك فيه ترامب في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ما يجعل غياب تغطية الـTV Pool عن بعض تحركاته الرئاسية تطورًا لافتًا في العلاقة المتوترة بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام.

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