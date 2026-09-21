مصر ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف بشأن أزمات المنطقة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج، بايبا براجي، وزيرة خارجية لاتفيا، اليوم، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد الوزير عبد العاطي بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدا حرص مصر على تعزيز ودفع تلك العلاقات من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

وأعرب عن التطلع للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، وذلك من خلال انتظام انعقاد آليات التعاون الثنائية.

في هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون الثلاثي مع لاتفيا في القارة الأفريقية، بما يتيح المجال للاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز كبوابة للصادرات الاوروبية إلى الدول الافريقية.

تبادل الوزيران الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الملف الإيراني وسبل خفض التصعيد بالمنطقة، وتطورات القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لمنح المسارات السياسية والمفاوضات المجال للتوصل إلى حلول سلمية لتلك الأزمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي.