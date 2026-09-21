قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 جماعات مسلحة تتحالف ضد آبي أحمد.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟
مصرع 4 عناصر إجرامية خلال مداهمات أمنية وضبط مخدرات بـ 102 مليون جنيه
هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو
حصر المباني غير المستغلة التابعة لوزارة التربية والتعليم ورفع كفاءتها
وزير الكهرباء بتابع خطة تأمين الشبكة ومواجهة زيادة الأحمال واستيعاب الطاقة المتجددة
إسرائيل تعترف.. أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية
رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة
أقوى رجلين في العالم وجها لوجه.. هل تصبح تايوان ثمن صفقة ترامب والرئيس الصيني ؟
السفير الياباني: خط الأنفاق الرابع سيكون محور تعاوننا مع مصر خلال السنوات المقبلة
محمد بن سلمان يطلق إكزوبوت.. أول سيارة من إنتاج سير السعودية
مؤتمر الإسكندرية يطرح 3 محاور لتعزيز الهوية الوطنية
خدمة الدين تلتهم 46% من الموازنة.. ومطالب برلمانية بزيادة المعاشات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

باللون الأسود.. نسرين أمين تثير الجدل بفستان لافت

نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
رنا عصمت

شاركت الفنانة نسرين أمين ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة نسرين أمين..

 

وظهرت نسرين امين ، بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود كاجوال كشفت عن أناقتها و قوامها الممشوق.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت نسرين امين صور نسرين امين نسرين امين بإطلالة ملفته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

لقاء سابق يجمع الوزير بالراحل

وزير الأوقاف ينعى العالم الجليل الشيخ محمد عزي بن محمد محسن

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة شقيقه

شيخ الأزهر

اليوم العالمي للسلام.. حكماء المسلمين يدعو لإنهاء الحروب والصراعات ونشر ثقافة الحوار

بالصور

باللون الأسود.. نسرين أمين تثير الجدل بفستان لافت

نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد