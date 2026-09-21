طارق الأدور: محمد الشناوي عامل مهم في حفاظ مصطفى شوبير على مستواه

علق الإعلامي الرياضي طارق الأدور، على أسباب تألق مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، مؤكدًا أن وجود محمد الشناوي إلى جواره يمثل عاملًا مهمًا في حفاظه على مستواه وتطوره ، خلال الفترة الماضية.

وقال طارق الأدور، في تصريحات إذاعية: «سبب من أسباب تألق مصطفى شوبير هو وجود محمد الشناوي، بيدبدب وراه»، مشيرًا إلى أن وجود حارس كبير بحجم الشناوي يدفع شوبير للحفاظ على مستواه وتقديم أفضل ما لديه.

وأضاف: «وجود حارس كبير زي محمد الشناوي بيخلي شوبير يحافظ على مستواه»، موضحًا أن أهمية الشناوي لا تقتصر على كونه أحد العناصر صاحبة الخبرات الكبيرة داخل الأهلي، وإنما تمتد إلى دوره في تحفيز الحارس الآخر ودفعه للتطور.

وتابع طارق الأدور: «أهمية الشناوي مش بس إنه كادر أهلاوي مستقبلي، لكن كمان أهميته إنه حارس كبير بيحفز الحارس الآخر ويدفعه للتحسن».

راحة 4 أيام للاعبي الأهلي

وفي سياق آخر، قرر حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب المران الذي خاضه الفريق صباح الأربعاء الماضي، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعدها ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، وهو ما يمنح الجهاز الفني للأهلي فترة زمنية مناسبة للعمل على بعض الجوانب الفنية والبدنية، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.