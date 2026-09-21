عودة خدمات فيسبوك وإنستجرام للعمل بعد انقطاع وجيز في الولايات المتحدة

عادت خدمات "فيسبوك" و"إنستجرام" التابعتين لشركة "ميتا" للعمل بعد انقطاع وجيز في الولايات المتحدة أثر على أكثر من 17 ألف مستخدم.

وأفادت وسائل اعلام محلية- نقلًا عن موقع “داون ديتكتور” لرصد أعطال الخدمات الإلكترونية- بأن منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" عادتا للعمل بعد انقطاع وجيز أدى إلى تعطل الخدمة لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة ليلة أمس الأحد.

وبدأ العطل قرابة الساعة 8:55 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وبلغ ذروته بتسجيل أكثر من 17 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة في "فيسبوك" وأكثر من 5 آلاف بلاغ في "إنستجرام"، بينما تراجعت بلاغات الانقطاع بشكل حاد بحلول الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، مما يشير إلى عودة الخدمات للعمل بشكل كبير.

وكانت منصتا "فيسبوك" و"إنستجرام" قد شهدتا انقطاعًا مماثلًا في شهر يوليو، حيث سجل “داون ديتكتور”- حينها- ما يصل إلى 4808 بلاغات عن مشكلات في "فيسبوك" و2829 بلاغًا في "إنستجرام".