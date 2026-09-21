بيراميدز يواجه المريخ بينتيو في دوري أبطال إفريقيا.. اعرف موعد مباراتي الذهاب والإياب

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بشأن موعد مباراتي الذهاب والإياب أمام المريخ بينتيو، بطل جنوب السودان، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز قد حجز مقعده في دور الـ32، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على جورماهيا الكيني بنتيجة 7-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراتي بيراميدز والمريخ بينتيو

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين بيراميدز والمريخ بينتيو، يوم الجمعة 16 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة 3.30 عصرًا، على استاد جوبا الدولي، بالعاصمة الجنوب سودانية.

فيما تُقام مباراة الإياب يوم السبت 24 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة 8 مساءً، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

بيراميدز يتصدر الدوري المصري

وعلى جانب آخر، يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة، بعدما خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز في جميع المواجهات، ليجمع 15 نقطة قبل فترة التوقف الدولي.