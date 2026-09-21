رئيس الاتحاد السكندري: هدفنا تكوين فريق شاب قادر على تقديم موسم مختلف

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن إدارة النادي نجحت في إبرام عدد كبير من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات، بهدف تكوين فريق قادر على الظهور بشكل أفضل خلال الموسم الحالي.

وقال محمد أحمد سلامة، في تصريحات إذاعية ببرنامج «الكلام المظبوط»: «قمنا بضم 24 لاعبًا كصفقات جديدة، منهم 3 فقط معارين».

وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري: «حاولنا الوصول إلى رؤية وتوليفة جيدة جدًا، واستطعنا الآن الوصول بمعدل الأعمار إلى سن 24 و25 سنة، ونتمنى ألا نعيش تجربة الموسم الماضي».

وأوضح سلامة أن إدارة النادي بذلت جهودًا كبيرة من أجل تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين، مشيرًا إلى حجم الإنفاق الذي تم تخصيصه لإتمام الصفقات الجديدة.

وتابع: «صرفت كتير جدًا لجلب الصفقات، لكن مفيش حاجة تغلى على جماهير الإسكندرية».

واختتم محمد أحمد سلامة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه التحركات هو تكوين توليفة مناسبة للاتحاد السكندري، وتحقيق نتائج أفضل خلال الموسم الحالي، بما يلبي طموحات جماهير النادي.