الرئيس السيسي يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية أرمينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى السيدة ميريام سبيتيري ديبونو، رئيسة جمهورية مالطا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد عاصي، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية مالطا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى السيدة فرويلا تصالام، الحاكم العام لبليز، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.