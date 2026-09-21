«هاغيره بعد الجواز».. جملة تهدد مستقبل استقرار الزيجات

أكدت الدكتورة ندى باسط، أستاذ علم النفس السلوكي، أن معظم الخلافات التي تستمر بعد الزواج تكون لها مؤشرات واضحة خلال فترة التعارف أو الخطوبة، مشيرة إلى أن التعامل الصحيح مع الخلافات يمكن أن يسهم في تقوية العلاقة الزوجية بدلا من أن يمثل تهديدا لها.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «90% من الخلافات اللي بتظهر بعد الجواز، بتبقى باينة بمؤشرات واضحة وصريحة من وهما في فترة التعارف أو الخطوبة».

وأضافت: «الكلمة اللي دمرت معظم الزيجات أنا هاغيره بعد الجواز، أنا هاغيرها بعد الجواز، أو إحنا بنحب بعض فمافيش حاجة هتقدر علينا».

وشددت على أن الهدف الأساسي من أي نقاش بين الزوجين يجب أن يكون الوصول إلى حل، قائلة: «الهدف إن إحنا نحل».

وأشارت إلى أن التواصل بين الزوجين يجب أن يقوم على الفهم والحل، وليس الدخول في جدال بهدف الانتصار، قائلة: «فإحنا بنتكلم ونتواصل عشان نفهم ونحل، مش عشان نرد على بعض، أو كل واحد فينا يثبت للتاني أنت اللي غلطان، احمد ربنا إن أنا مستحملاك».