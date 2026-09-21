قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادات الجديدة للأجور التي أقرتها الحكومة مع بداية السنة المالية 2026/2027.

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات سبتمبر 2026 اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر، وفق الجدول المحدد لصرف رواتب العاملين بالدولة، مع إتاحة المستحقات عبر القنوات المصرفية ومنافذ الصرف المختلفة.





موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2026 على مدار عدة أيام، بحيث يبدأ الصرف يوم الخميس 24 سبتمبر، ثم يستأنف على مدار أربعة أيام متصلة اعتبارًا من الأحد 27 سبتمبر وحتى الأربعاء 30 سبتمبر.

وبذلك تكون مواعيد الصرف وفق الجدول الوارد كالتالي:

الخميس 24 سبتمبر 2026: بداية صرف المرتبات.

الجمعة 25 سبتمبر: عطلة أسبوعية.

السبت 26 سبتمبر: عطلة أسبوعية.

الأحد 27 سبتمبر: استكمال صرف المرتبات.

الاثنين 28 سبتمبر: استكمال الصرف.

الثلاثاء 29 سبتمبر: استكمال الصرف.

الأربعاء 30 سبتمبر: استكمال الصرف.

وتستهدف وزارة المالية إتاحة المرتبات لنحو 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، وفق البيانات الواردة.

أماكن صرف مرتبات سبتمبر

يمكن للعاملين بالدولة الحصول على مستحقاتهم من خلال مجموعة من القنوات والمنافذ، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر جهة العمل، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ATM.

فروع البنوك المصرية.

مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة المالية أهمية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات تكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من التاريخ المحدد لبدء الصرف لكل جهة إدارية.

موعد صرف المتأخرات والمستحقات

وبجانب جدول صرف المرتبات، حددت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين، وفقًا للجدول المعلن لمواعيد صرف مستحقات العاملين بالدولة.

ويأتي ذلك ضمن تنظيم عمليات صرف المستحقات على مدار الشهر، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم في المواعيد المحددة عبر القنوات المعتمدة.



الحد الأدنى للأجور في 2026

مع بداية السنة المالية 2026/2027، بدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور للعاملين بالدولة، والذي يصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل، وفق البيانات الواردة.

ويأتي تطبيق الحد الأدنى ضمن إجراءات تحسين مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع إقرار مجموعة من الزيادات والحوافز المالية.

ثالث مرتب في السنة المالية الجديدة

يمثل راتب سبتمبر ثالث مرتب يتم صرفه خلال السنة المالية 2026/2027، بعد بدء تطبيق الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة مع بداية السنة المالية.

ومن المقرر أن يستمر صرف مرتبات سبتمبر 2026 من الخميس 24 سبتمبر وحتى الأربعاء 30 سبتمبر، وفق جدول الاستحقاق المحدد للجهات الإدارية.

مرتبات سبتمبر 2026

وتتضمن الزيادات المطبقة على أجور العاملين بالدولة، وفق البيانات الواردة، عدة عناصر، من بينها:

الحد الأدنى للأجور: 8 آلاف جنيه شهريًا.

العلاوة الدورية: 12% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

العلاوة لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة: 15%.

الحافز الإضافي: زيادة قدرها 750 جنيهًا.

وتنعكس هذه الإجراءات على إجمالي المستحقات المالية للعاملين، وفق الدرجة الوظيفية والقانون أو الكادر الذي يخضع له الموظف.

تفاصيل مرتبات العاملين حسب الدرجات

تختلف قيمة الأجر وفقًا للدرجة الوظيفية، وجاءت القيم الواردة في البيانات على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية السادسة: 8800 جنيه.

الدرجة الوظيفية الخامسة: 9822 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية: 10.5 ألف جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا

وتتدرج المرتبات أيضًا بالنسبة للدرجات العليا وفق الآتي:

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه.

الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.

الدرجة الممتازة: 15.534 ألف جنيه.

وتختلف القيمة الفعلية التي يحصل عليها الموظف وفقًا للدرجة الوظيفية والعلاوات والحوافز والاستقطاعات المطبقة على كل حالة.