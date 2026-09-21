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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تحذر من حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار "دوجوان"

اليابان تحذر من حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار "دوجوان"
اليابان تحذر من حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار "دوجوان"
أ ش أ

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرًا من حدوث انهيارات أرضية في الجزء الشمالي من سلسلة جزر إيزو، تزامنًا مع اتجاه إعصار "دوجوان" .نحو الساحل الشرقي لليابان المطل على المحيط الهادئ.

وذكرت الأرصاد الجوية، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه من المتوقع أن يمر الإعصار بالقرب من شبه جزيرة بوسو في محافظة تشيبا شرق العاصمة طوكيو، من المساء وحتى وقت متأخر من اليوم، كما قد تهطل أمطار غزيرة في منطقة كانتو-كوشين، التي تضم طوكيو، وكذلك في منطقة توكاي بوسط اليابان.

وتوقعت الوكالة هطول أمطار تصل إلى 250 ملم في منطقتي توكاي وكانتو، وكذلك في سلسلة جزر إيزو، و150 ملم في منطقة توهوكو شمال شرق اليابان حتى ظهر غدٍ الثلاثاء، مشيرةً إلى أن الإعصار، الذي يقع على بعد حوالي 80 كيلومترًا غرب جزيرة هاتشيجو، يتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 25 كيلومترًا في الساعة.

وقالت شركة "جيه آر سنترال" اليابانية للسكك الحديدية إن خدمات القطار السريع على خط توكايدو شينكانسن، الذي يربط بين طوكيو وأوساكا، قد تشهد تأخيرات وإلغاءات في فترة ما بعد الظهر.

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث انهيارات أرضية سلسلة جزر إيزو

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