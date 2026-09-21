رمضان قديروف يفوز بولاية رئاسية جديدة في الشيشان بـنسبة 99.85%

بنسبة قياسية تصل لأقل من 100% بقليل، نجح حاكم الشيشان الحالي رمضان قديروف، في تحقيق نتيجة قياسية له في الانتخابات المباشرة لرئيس الجمهورية، بنسبة تصل لـ99%.

وحصل قديروف على 97.94% من الأصوات في انتخابات عام 2016، و99.7% في عام 2021.

فيما فاز قديروف في انتخابات رئاسة الجمهورية الحالية بحصوله على 99.85% من الأصوات بعد فرز 100% من الأصوات، وفقا لبيانات اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، لعام 2026.



وحصل كل من مرشح حزب "روسيا العادلة" إسماعيل دينيلخانوف ومرشح الحزب الشيوعي الروسي خالد ناكاييف على 0.05% من الأصوات.

وبلغت نسبة الإقبال النهائية في انتخابات الشيشان 95.19%، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات في الجمهورية، موضحة أن ما مجموعه 831946 ناخبا شاركوا في الاقتراع.

ويتولى قديروف منصب حاكم الشيشان منذ أبريل 2011. وقد تم ترشيحه في الانتخابات الحالية عن حزب "روسيا الموحدة".

انتخابات 7 أقاليم روسية

وبالإضافة الى الشيشان شهدت 7 أقاليم روسية أخرى انتخابات لقادتها، جاءت نتائجها على النحو التالي:

تصدر القائم بأعمال حاكم مقاطعة تفير، فيتالي كوروليوف، بنسبة 69.8% بعد فرز 90.7% من محاضر الاقتراع.

حصل حاكم جمهورية موردوفيا الحالي، أرتيوم زدونوف، على 78.44% من الأصوات بناءً على نتائج فرز 91.24% من محاضر الاقتراع.

نال القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك، يجور كوفالتشوك، نسبة68.03% من الأصوات بعد فرز 96.2% من محاضر الاقتراع.

تصدر حاكم مقاطعة أوليانوفسك، أليكسي روسكيخ، بنسبة 76.65% بعد فرز 97.04% من محاضر الاقتراع.

حصل حاكم مقاطعة بينزا، أوليج ميلنيتشينكو، على 70.92% من الأصوات بعد فرز ما يقرب من 100% من محاضر الاقتراع.

فاز حاكم جمهورية توفا، فلاديسلاف خوفاليج، بنسبة 90.95% من الأصوات بعد فرز 100% من محاضر الاقتراع.

حصل القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلجورود، ألكسندر شوفايف، على 65.97% من الأصوات بناء على نتائج فرز 100% من محاضر الاقتراع.

وجرت انتخابات مجلس الدوما للدورة التاسعة على مدى ثلاثة أيام، من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع انتخاب كبار المسؤولين في 8 كيانات فدرالية، وكذلك نواب بالهيئات التشريعية وهيئات الحكم الذاتي المحلي.

ويتصدر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم انتخابات مجلس الدوما بحصوله على نحو 58% من الأصوات حسب النتائج الأولية.