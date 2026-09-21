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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تستهدف ميناء أوديسا وقتيل في بريانسك.. واكتساح لحزب بوتين

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مركزا لتخزين الإمدادات العسكرية بمقاطعة كييف وسفينة شحن في ميناء أوديسا، فيما ردت كييف بغارات، حيث أفاد القائم بأعمال حاكم بريانسك في روسيا بوجود قتيل في هجمات أوكرانية بالمسيرات على المقاطعة.

 توعّدت موسكو بـ"تكثيف" ضرباتها على كييف ردا على هجمات شنتها أوكرانيا بالطائرات المسيّرة يوم الانتخابات التشريعية الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع االروسية "ردا على هجمات نظام كييف ضد أهداف مدنية على الأراضي الروسية، ستواصل القوات المسلحة الروسية تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية الدقة ضد أهداف عسكرية في كييف"، متهمة أوكرانيا بالسعي إلى "إفشال التعبير الديموقراطي عن إرادة المواطنين الروس".

اكتساح حزب بوتين

حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، في ظل هجمات إلكترونية وغارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة توعدت موسكو بالرد عليها.


ولم يُسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ التدخل الشامل لأوكرانيا عام 2022، وشملت أيضا المناطق الأوكرانية التي أخذتها روسيا وضمتها.
ووفقا للنتائج الرسمية التي نشرتها وكالات الأنباء الروسية بعد فرز نحو نصف الأصوات، فقد فاز حزب روسيا الموحدة بنسبة 57,8% مقابل 13,7% للحزب الشيوعي و8,7% للحزب الليبرالي الديموقراطي القومي.


وتضمن هذه النتيجة للحزب الحاكم تحقيق غالبية الثلثين في مجلس الدوما، ما يسمح له بتعديل الدستور، وفقا لتوقعات وكالة تاس للأنباء.


وكان استطلاع لآراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة تديرها الدولة، قد أظهر أن حزب “روسيا الموحدة” في طريقه للحصول على 49,4% من الأصوات، وهي نسبة تقارب ما حققه الحزب في الانتخابات السابقة.


وقال مسؤولون روس إن أوكرانيا شنت هجمات بأسراب من الطائرات المسيرة استهدفت موسكو والمنطقة المحيطة بها في اليوم الأخير من الانتخابات، ما أسفر عن مقتل شخصين واندلاع حريق في مصفاة للنفط.


واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالسعي إلى “إفشال التعبير الديموقراطي عن إرادة المواطنين الروس”.


وأكدت أن موسكو ستواصل “تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية الدقة ضد أهداف عسكرية في كييف”.


ووصف رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين الهجوم بأنه “غير مسبوق” و”خُطط له بوضوح بهدف تعطيل الانتخابات”.


وأضاف “العدو لم ينجح”، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أكثر من 1600 مسيّرة، بينها “450 كانت متجهة نحو موسكو”.

زيلينسكي 


في المقابل، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالضربات. وقال “كان لعملياتنا البعيدة المدى تأثير كبير جدا في منطقة موسكو ”، مؤكدا استخدام نحو عشرة أنواع مختلفة من الأسلحة.
وأعلن زيلينسكي أنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء في نيويورك، وذلك عقب محادثة هاتفية جرت بينهما الأحد.
وقال حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إن شخصين على الأقل، هما امرأة تبلغ 44 عاما ورجل مسن، قتلا في موقعين منفصلين.
وأضاف أنه تم إجلاء نحو 400 شخص من مبنى مكون من 21 طابقا بعد اصطدام طائرة مسيرة به.

وزارة الدفاع الروسية مركزا لتخزين الإمدادات العسكرية كييف سفينة شحن ميناء أوديسا بريانسك روسيا بوتين مسؤولون روس إن أوكرانيا

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