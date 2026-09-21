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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الآسيوية ترتفع بقيادة أسهم التكنولوجيا مع تحسن آفاق التجارة الأمريكية الصينية

الأسهم الآسيوية ترتفع بقيادة أسهم التكنولوجيا مع تحسن آفاق التجارة الأمريكية الصينية
الأسهم الآسيوية ترتفع بقيادة أسهم التكنولوجيا مع تحسن آفاق التجارة الأمريكية الصينية
أ ش أ

ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا، مع تنامي تفاؤل المستثمرين بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من الأسبوع.

واستفادت الأسواق الإقليمية أيضًا من ارتفاع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية خلال ساعات التداول الآسيوية، في وقت عززت فيه التطورات التجارية شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.7%، مع صعود سهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 4%، بينما ارتفع سهم إس كيه هاينكس بنسبة 0.1%.

وفي الصين، ارتفع مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بنحو 0.5%، بينما صعد مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.6%؛ كما زاد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.6%.

واستفادت الأسواق الصينية من التفاؤل حيال المحادثات بين واشنطن وبكين، مع استمرار حالة الحذر بين المستثمرين قبيل اجتماع الرئيسين الأمريكي والصيني.

وكانت المحادثات التي عقدت في نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنج قد وُصفت من الجانبين بأنها إيجابية.

وشملت المناقشات قضايا التجارة والذكاء الاصطناعي، حيث اتفقت واشنطن وبكين على إنشاء حوار بشأن الذكاء الاصطناعي قبل اجتماع ترامب وشي المقرر الخميس.

ومن المتوقع أن تركز القمة على تمديد الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع بقاء ملفات الرسوم الجمركية، وصادرات المعادن النادرة، والقيود المفروضة على التكنولوجيا ضمن أبرز القضايا المطروحة.

وتراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، ما ساهم في تخفيف بعض الضغوط عن الأسهم الآسيوية.

وتداول خام برنت قرب 103 دولارات للبرميل، بعد مؤشرات على زيادة إمدادات النفط من الشرق الأوسط وارتفاع الصادرات السعودية.

لكن أسعار الخام ظلت عند مستويات مرتفعة، في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما تفرضه من مخاطر تضخمية وجيوسياسية.

وفي اليابان، أغلقت الأسواق بمناسبة عطلة رسمية، ما حد من أحجام التداول في المنطقة.

واستقر مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي تقريبًا، مع موازنة تراجع أسهم الطاقة والمعادن لمكاسب قطاعات أخرى.

وفي سنغافورة، ارتفع مؤشر ستريتس تايمز بنسبة 0.3%، بينما صعدت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفتى 50 الهندي بنسبة مماثلة.

ويراقب المستثمرون أيضًا تحركات عوائد السندات، بعدما أدت توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلى دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الارتفاع.

ارتفعت الأسهم الآسيوية أسهم التكنولوجيا المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

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