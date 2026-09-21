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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل الإيجار التمليكي من هيئة المجتمعات

الإسكان
الإسكان
البهى عمرو

كشف محمد عبد الناصر، المتخصص في أخبار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موضحا أن إجمالي الوحدات المطروحة يبلغ نحو 25 ألف شقة، موزعة بين صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الطرح الأول يضم 15 ألف وحدة تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، بنظام الإيجار التمليكي، حيث تبلغ مدة الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى، ليصل إجمالي المدة إلى 6 سنوات، ويمكن للمستفيد خلال هذه الفترة التقدم لتملك الوحدة من خلال مخاطبة صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن إيجارات وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي تبدأ من 1500 و1550 جنيها، وتصل إلى 5200 جنيه، مشيرا إلى أن المبالغ التي يسددها المستفيد خلال فترة الإيجار تُحتسب ضمن قيمة الوحدة عند التملك، ولا تضيع على المتقدم.

وأضاف أن قيمة الإيجار تشهد زيادة سنوية تختلف بحسب المشروع، وتبدأ من 7% وقد تصل إلى 10% أو 12%، موضحًا أن الزيادة في بعض الوحدات تصل إلى 7% سنويًا.

وأشار إلى أن الطرح الثاني يضم 10 آلاف وحدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك لمدة 20 عامًا، وتتراوح قيمة الإيجار بها من نحو 3500 جنيه لبعض الوحدات، وتصل إلى 10 آلاف و12 ألف جنيه لوحدات أخرى.

وأكد أن ارتفاع قيمة الإيجار في بعض وحدات الهيئة مقارنة بالإيجار التقليدي يرجع إلى أن المبلغ المسدد يمثل في الأساس جزءًا من ثمن الوحدة التي يتملكها المستفيد على مدار 20 عامًا، وليس مجرد قيمة إيجارية تنتهي بانتهاء مدة التعاقد.

الإيجار التمليكي وزارة الإسكان الإسكان الوحدات السكنية صدى البلد

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