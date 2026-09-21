من الركام إلى التنمية.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية

في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة لإتاحة أراضٍ جديدة أمام مشروعات التنمية، تتواصل جهود وزارة الإسكان لإزالة مخلفات الهدم والردم واستغلالها بدلًا من التخلص منها، بالتوازي مع طرح آلاف الوحدات السكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك، في إطار توفير بدائل سكنية لمختلف شرائح المواطنين، خاصة محدودي الدخل وحديثي الزواج.

1.8 مليون متر مكعب من المخلفات قابلة لإعادة الاستخدام



قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع تسليم أول 10 أفدنة خالية من المخلفات لإتاحتها للتنمية في القاهرة الجديدة يقع ضمن منطقة تبلغ مساحتها نحو 135 فدانًا مخصصة للخدمات.

راندة المنشاوي

وأوضحت أن الاستفادة من المنطقة كانت تتطلب أولًا إزالة كميات الركام والمخلفات ونواتج الهدم والردم الموجودة بها، مشيرة إلى أن أعمال الحصر والتصنيف كشفت عن وجود نحو مليون و800 ألف متر مكعب من المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام، إلى جانب نحو مليون و200 ألف متر مكعب من المخلفات غير الصالحة للاستخدام، والتي يتعين نقلها إلى المقالب العمومية.

وحدات سكنية

وأضافت أن الكميات القابلة لإعادة الاستخدام خضعت للدراسة من جانب مركز بحوث الإسكان والبناء، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة الوطنية، والجهات المختصة بوزارة النقل وأعمال الطرق، وفقًا لمتطلبات الكود المصري.

وأكدت أن الدراسات أثبتت إمكانية إعادة استخدام نحو مليون و800 ألف متر مكعب من المخلفات في أعمال رصف الطرق، بما يحقق الاستفادة من نواتج الهدم والردم بدلًا من التخلص منها.

طرح 25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك



وفي ملف الإسكان، كشفت المهندسة راندة المنشاوي تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك، موضحة أن الوحدات مقسمة بين جهتين.

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يتولى طرح 15 ألف وحدة في المدن الجديدة والمحافظات، ضمن وحدات الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل، لافتة إلى أن الوحدات موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن من أبرز شروط التقديم ألا تتجاوز قيمة الإيجار ثلث الدخل الشهري للمواطن.

وحدات الإيجار المنتهي بالتمليك تستهدف حديثي الزواج



وأضافت أن الجزء الخاص بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك تتولاه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتُطرح وحداته في مختلف المدن الجديدة، موضحة أن هذا النظام يستهدف بشكل أساسي حديثي الزواج.

وأشارت إلى أن تحديد سن 21 عامًا كأحد شروط مبادرة الإيجار المنتهي بالتمليك يستهدف فئة حديثي الزواج الذين يبحثون عن وحدات سكنية ولا تتوافر لديهم حاليًا القدرة المالية على شراء وحدات بنظام التمليك المباشر.

وأكدت أن من تجاوزوا السن المحددة في كراسة شروط مبادرة الإيجار المنتهي بالتمليك يمكنهم الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تتيح التقديم لمختلف الفئات العمرية وفقًا لشروط الطرح.

بين التنمية والإسكان



وتجمع تحركات وزارة الإسكان بين إتاحة الأراضي القابلة للتنمية بعد إزالة المخلفات وإعادة استخدام جزء كبير منها في مشروعات الطرق، وبين توفير وحدات سكنية بأنظمة مختلفة تستهدف شرائح متعددة من المواطنين، بما يتيح بدائل تتناسب مع القدرات المالية واحتياجات الفئات المستهدفة.