قلوب وصور مشتركة.. أحمد العوضي ويارا السكري يعودان للتريند

عاد الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري إلى دائرة اهتمام الجمهور، بعد التصريحات الأخيرة التي جمعتهما خلال مشاركتهما في فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، بالتزامن مع نشر العوضي صورا جديدة تجمعه بيارا عبر حسابه على إنستجرام.



وخلال الجلسة الحوارية التي أدارها الإعلامي نيشان، تحدثت يارا السكري عن الثنائيات الفنية التي تتحول علاقتها إلى واقع، وقالت إن بعض الثنائيات التي شاهدها الجمهور على الشاشة كان يجمع أفرادها بالفعل شيء حقيقي خارج العمل.

تصريحات يارا السكري



يارا السكري توضح حقيقة تصريحاتها عن أحمد العوضي

وبعد انتشار تصريحاتها وتفسيرها على أنها إعلان عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين أحمد العوضي، خرجت يارا السكري لتوضح ما قصدته، مؤكدة أنها لم تقل كلمة «حب».



وقالت يارا: «أنا ما قلتش بحب، متقولنيش كلام مقلتهوش»، موضحة أنها قصدت وجود شيء حقيقي قد يكون «صداقة أو كيميا»، وأضافت: «الكيمياء بيني وبين العوضي 20 من 10».

كما أكدت يارا أن حياتها الشخصية تمثل بالنسبة لها مساحة خاصة، وأن ما يتم الإعلان عنه أمام الجمهور يمكن الحديث عنه، بينما ما لم تعلنه تعتبره خطا أحمر.



أحمد العوضي يتحدث عن اهتمام الجمهور بحياته الخاصة

من جانبه، علق أحمد العوضي على اهتمام الجمهور بتفاصيل حياته الشخصية، موضحا أن هذا الاهتمام يأتي من محبة الجمهور للفنان ورغبته في معرفة المزيد عنه.



وأكد العوضي أنه لم يعتد الحديث عن تفاصيل حياته الخاصة، قائلا إنه منذ بداية ظهوره لم يتحدث عن أمور شخصية، مشيرا إلى أن اهتمام الجمهور في النهاية يتركز على أعماله الفنية من مسلسلات وأفلام.



صور أحمد العوضي ويارا السكري معا

وزادت الصور المشتركة من حالة التفاعل، بعدما نشر أحمد العوضي صورا تجمعه بيارا السكري عبر حسابه على إنستجرام، واكتفى بإرفاقها برموز القلوب، وهو ما دفع الجمهور للتفاعل معها وطرح المزيد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.